Türkiye\'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

07.05.2026 15:30
Haydar Aliyev’in 103. doğum yılı kapsamında Iğdır’da açılan “İki Devlet Tek Millet” sınıfı, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini simgelerken, törene katılan yetkililer iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaptı.

Haydar Aliyev’in doğumunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Iğdır’daki Haydar Aliyev Fen Lisesi’nde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği simgeleyen “İki Devlet Tek Millet” sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

AÇILIŞ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Haydar Aliyev Fen Lisesi’nde iş insanı İshak Yaycılı tarafından tefrişatı ve onarımı yaptırılan sınıfın açılışına; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

VALİ TAŞOLAR: BU BAĞLAR BİZİ DUYGULANDIRIYOR

Vali Fırat Taşolar, Iğdır’da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti. Taşolar, “Iğdır’da bulunduğum süre boyunca hem manevi anlamda güzel işler yaptık, hem de çok özel anlar yaşadık. Yaşadığımız bütün duygusallıkların temelinde Azerbaycan devletiyle olan bağlarımız, birlikteliğimiz ve ilişkilerimiz var. ‘İki Devlet Tek Millet’ anlayışını yansıtan bu sınıfın hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Sınıfın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Taşolar, iş insanı İshak Yaycılı ile okul yönetimini tebrik etti.

BAŞKONSOLOS ALİYEV: EŞİ BENZERİ YOK

Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyada örneği az görülen bir kardeşlik olduğunu vurguladı. Aliyev, “Bu sınıf, iki ülke arasındaki bağların en güzel örneklerinden biri olacak. Gençlerimiz burada ortak tarihimizi, büyüklerimizi ve liderlerimizi tanıyacak” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Öğrenciler de açılan sınıfın kendilerine ilham verdiğini belirterek, ortak tarihe yön veren liderler ve yazarların hayatlarını bu sınıfta daha yakından öğrenme fırsatı bulacaklarını dile getirdi. Açılışın ardından sınıfı gezen Vali Taşolar, öğrencilerle sohbet etti. Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev ile iki ülke bayraklarının yer aldığı sınıfta, ülkelerin önemli şair ve bilim insanlarının fotoğrafları da bulunuyor.

Kaynak: DHA

