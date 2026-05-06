Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal\'ın "AK Parti’ye geçiyor" iddiası

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden siyaset gündemine taşındı.

tv100’de konuşan gazeteci Sinan Burhan, CHP’li Köksal’ın yakın zamanda AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü.

“YAKIN ZAMANDA GEÇECEK" İDDİASI

tv100 yayınında kulis bilgilerini paylaşan Sinan Burhan, Burcu Köksal’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Burhan, Köksal’ın AK Parti’ye geçiş yapacağı yönünde bilgiler aldığını iddia etti.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar daha önce de siyaset kulislerinde konuşulmuştu. Ancak Köksal, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamış ve CHP’den ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti.

YARKADAŞ DA DAHİL OLDU

İddiaların ardından gazeteci eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Burcu Köksal hakkında, “Kendisinin de eşinin de telefonu kapalı. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Ankara kulislerinde konuşulan transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Son iddiaların ardından gözler Burcu Köksal cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrildi. CHP içinde ve Ankara kulislerinde yankı uyandıran iddia, yerel siyasette yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.