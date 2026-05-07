ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

07.05.2026 15:59
İsrail basını, ABD’nin İran’la müzakere ettiği mutabakat taslağını “felaket” olarak nitelendirirken, anlaşmanın İran’ın füze programını tamamen durdurmaması ve yaptırımları hafifletmesi nedeniyle Tel Aviv’de ciddi endişe yarattığını yazdı.

İsrail basını, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek amacıyla önerdiği mutabakat zaptına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı. Yedioth Ahronot gazetesi, söz konusu anlaşmanın İsrail açısından ciddi riskler barındırdığını yazdı.

“İSRAİL YÖNETİMİ ENDİŞELİ”

Gazetenin, konuya yakın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD’nin İran’a sunduğu taslaktan rahatsızlık duyduğu belirtildi. İddiaya göre anlaşma, İran’ın balistik füze programını tamamen sonlandırmıyor ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesini içeriyor.

“SAVAŞ HEDEFLERİNİ KARŞILAMIYOR”

İsrailli yetkili, ABD ile İran arasında müzakere edilen taslak anlaşmanın İsrail’in “savaş hedeflerini” karşılamadığını savundu. Yetkili, anlaşmayı “İsrail için felaket” olarak nitelendirerek, “Bu yalnızca Ayetullahların yönetimini kalıcı hale getiren kötü bir anlaşma. Çöküşe yaklaşan rejim için can simidi” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL BASKI ENDİŞESİ

Haberde ayrıca, olası bir anlaşma durumunda İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını durdurması ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde uluslararası baskıyla karşılaşabileceği kaydedildi. Tel Aviv yönetiminin bu ihtimalden endişe ettiği aktarıldı.

İRAN’A SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI TALEBİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını istediği belirtilirken, Tahran yönetiminin “içeriden çökmekte” olduğuna inanıldığı ifade edildi.

URANYUM SINIRI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak” açıklamasına rağmen, müzakere edilen anlaşmanın İran’ın uranyum zenginleştirmesini yalnızca 15 yıl sınırlaması nedeniyle İsrail tarafında hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı.

İRAN CEPHESİNDEN YALANLAMA

Öte yandan İran Meclis Başkanı ve ABD ile yürütülen görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD medyasında yer alan “anlaşmaya yakın” iddialarını alaycı bir dille yalanladı. ABD yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve kapsamlı nükleer müzakerelere zemin hazırlamak amacıyla tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. İsrail ise İran’ın nükleer ve balistik füze programlarının tamamen sonlandırılması ve bölgedeki vekil güçlere verilen desteğin kesilmesi gerektiğini savunuyor.

