Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına katılacağı iddiası siyaset gündeminde deprem etkisi yarattı.

ROZETİNİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Gazeteci Fatih Atik; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam Ankara’da Köksal ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Buna göre Köksal, 13 Mayıs Çarşamba günü resmen AK Parti’ye katılacak. Köksal’a rozetini ise AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Atik ayrıca, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ve başka isimlerin de aynı gün AK Parti’ye katılacağını iddia etti.

EŞİ İDDİALARI DOĞRULADI: SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ AK PARTİ'YE GEÇECEK

Öte yandan, kendisi üzerinden tehdit edildiği yönündeki iddiaların ardından Köksal'ın eşi Yasin Köksal sessizliğini bozdu. tv100’den gazeteci Barış Yarkadaş’a konuşan Yasin Köksal, eşi Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları, "Burcu Hanım'ın kendi tercihi. Burcu Hanım Salı ya da Çarşamba günü AK Parti İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye geçecek" sözleriyle doğruladı.

"BİZİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Eşinin siyasetçi olması nedeniyle gazetecilik mesleğini yerine getiremediğini ve hayvancılık yaptığını söyleyen Yasin Köksal, eşinin kendisi üzerinden tehdit edildiği iddialarını, "Bizi kimse tehdit edemez" ifadeleriyle yalanladı ve eşi olarak Burcu Köksal'ın yanında yer almanın kendisinin görevi olduğunu vurguladı.

"BENİMLE İLGİLİ HİÇBİR SORUŞTURMA YOK"

Yarkadaş’ın aktardığına göre, Yasin Köksal şunları söyledi: “Yasin Köksal, sizin hakkınızda soruşturma olduğu yönünde iddialar var. “Bu iddialardan kurtulmak için mi AK Parti’ye geçmek istiyorsunuz?” diye sordum. O da, “Benimle ilgili hiçbir soruşturma yoktur. Ben zaten aktif siyasetin içinde değilim. Belediyede hiçbir görevim yok. Belediye çalışanı da değilim. Koyun yetiştiriciliği yapıyorum.” dedi.

"BİR TÜRLÜ HIRSLARI BİTMEK BİLMEDİ"

Sonrasında şunları söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar eski gençlik kolları yöneticilerinden biri seçim öncesi belediye meclis üyesi olmak istedi. Fakat Burcu Hanım bu kişiyi siyaseten yeterli bulmadı ve listesine yazmadı. Ve dolayısıyla listesine koymadı. Fakat dedi, bu kişinin bir türlü hırsları bitmek bilmedi. Bu sefer dedi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin Yüntaş diye bir şirketi var. Bu Yüntaş'ın hukuk müşaviri olmak istedi.

"BURCU HANIM REDDEDİNCE İDDİALAR BAŞLADI"

Burcu Hanım, bunu da reddedince benimle ilgili iddialar bundan sonra başladı. Güya dedi Yasin Köksal, ben aslında belediyede hiçbir görevim olmamasına rağmen güya bir yerden rüşvet istemişim ve demişim ki, bu parayı belediyenin resmi hesabına yatırın, ben oradan çekeceğim."