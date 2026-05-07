Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir

Haberin Videosunu İzleyin
Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir
07.05.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir
Haber Videosu

Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına katılacağı iddiası siyaset gündeminde deprem etkisi yarattı.

ROZETİNİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Gazeteci Fatih Atik; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam Ankara’da Köksal ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Buna göre Köksal, 13 Mayıs Çarşamba günü resmen AK Parti’ye katılacak. Köksal’a rozetini ise AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Atik ayrıca, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ve başka isimlerin de aynı gün AK Parti’ye katılacağını iddia etti.

EŞİ İDDİALARI DOĞRULADI: SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ AK PARTİ'YE GEÇECEK

Öte yandan, kendisi üzerinden tehdit edildiği yönündeki iddiaların ardından Köksal'ın eşi Yasin Köksal sessizliğini bozdu. tv100’den gazeteci Barış Yarkadaş’a konuşan Yasin Köksal, eşi Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları, "Burcu Hanım'ın kendi tercihi. Burcu Hanım Salı ya da Çarşamba günü AK Parti İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye geçecek" sözleriyle doğruladı.

"BİZİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Eşinin siyasetçi olması nedeniyle gazetecilik mesleğini yerine getiremediğini ve hayvancılık yaptığını söyleyen Yasin Köksal, eşinin kendisi üzerinden tehdit edildiği iddialarını, "Bizi kimse tehdit edemez" ifadeleriyle yalanladı ve eşi olarak Burcu Köksal'ın yanında yer almanın kendisinin görevi olduğunu vurguladı.

"BENİMLE İLGİLİ HİÇBİR SORUŞTURMA YOK"

Yarkadaş’ın aktardığına göre, Yasin Köksal şunları söyledi: “Yasin Köksal, sizin hakkınızda soruşturma olduğu yönünde iddialar var. “Bu iddialardan kurtulmak için mi AK Parti’ye geçmek istiyorsunuz?” diye sordum. O da, “Benimle ilgili hiçbir soruşturma yoktur. Ben zaten aktif siyasetin içinde değilim. Belediyede hiçbir görevim yok. Belediye çalışanı da değilim. Koyun yetiştiriciliği yapıyorum.” dedi.

"BİR TÜRLÜ HIRSLARI BİTMEK BİLMEDİ"

Sonrasında şunları söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar eski gençlik kolları yöneticilerinden biri seçim öncesi belediye meclis üyesi olmak istedi. Fakat Burcu Hanım bu kişiyi siyaseten yeterli bulmadı ve listesine yazmadı. Ve dolayısıyla listesine koymadı. Fakat dedi, bu kişinin bir türlü hırsları bitmek bilmedi. Bu sefer dedi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin Yüntaş diye bir şirketi var. Bu Yüntaş'ın hukuk müşaviri olmak istedi.

"BURCU HANIM REDDEDİNCE İDDİALAR BAŞLADI"

Burcu Hanım, bunu da reddedince benimle ilgili iddialar bundan sonra başladı. Güya dedi Yasin Köksal, ben aslında belediyede hiçbir görevim olmamasına rağmen güya bir yerden rüşvet istemişim ve demişim ki, bu parayı belediyenin resmi hesabına yatırın, ben oradan çekeceğim."

Burcu Köksal, Politika, AK Parti, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Burcu Köksal Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    satılık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
İsrail askerinden skandal hareket Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

21:25
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
20:50
Shakira’dan 16 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı
Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
20:50
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
20:18
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
20:03
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
18:15
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:29:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.