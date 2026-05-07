İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

07.05.2026 22:23
Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon hızla yükseliyor. İran devlet medyası, Keşm Adası’nda İran silahlı kuvvetleri ile “düşman unsurlar” arasında çatışma çıktığını duyurdu. Aynı saatlerde Bandar Abbas ve çevresinde peş peşe patlama sesleri duyulurken, bölgede güvenlik alarmı verildi. İran basınında ayrıca ABD ve BAE’ye ait savaş uçaklarının İran’ın liman kentlerine füze saldırısı düzenlediği yönünde iddialar yer aldı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Bandar Abbas limanı çevresinde birkaç patlama sesi duyulduğunu bildirdi. İran’ın resmi haber ajanslarından Mehr Haber Ajansı ise Keşm Adası’nda da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İHA'LAR GÖRÜLDÜ

İran devlet medyası IRIB, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Keşm Adası’ndaki Bahman yolcu iskelesinde patlama sesi duyuldu, devlet medyasına göre; iskele daha önce ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı

Haberde, bölge semalarında insansız hava araçlarının görüldüğü de aktarıldı. 

Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, ABD ve BAE uçaklarının, İran'ın liman kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlediği iddia ediliyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN HAMANEY VURGUSU  

Patlamaların ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Dini lider Hamaney gelişmeleri yönetiyor, onun izni olmadan hiçbir adım atılmıyor" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail'den yapılan açıklamada ise, "İsrail İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemedi" denildi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
