İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Bandar Abbas limanı çevresinde birkaç patlama sesi duyulduğunu bildirdi. İran’ın resmi haber ajanslarından Mehr Haber Ajansı ise Keşm Adası’nda da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
İran devlet medyası IRIB, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Keşm Adası’ndaki Bahman yolcu iskelesinde patlama sesi duyuldu, devlet medyasına göre; iskele daha önce ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı
Haberde, bölge semalarında insansız hava araçlarının görüldüğü de aktarıldı.
Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, ABD ve BAE uçaklarının, İran'ın liman kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlediği iddia ediliyor.
Patlamaların ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Dini lider Hamaney gelişmeleri yönetiyor, onun izni olmadan hiçbir adım atılmıyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail'den yapılan açıklamada ise, "İsrail İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemedi" denildi.
