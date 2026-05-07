Rusya\'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev\'i terk edin

07.05.2026 19:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında ateşkes ilan ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya tehdit gibi bir uyarı geldi. Ateşkesi bozma girişiminde bulunulması halinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin "yoğun füze saldırısı" ile karşılık vereceğini belirten bakanlık, Kiev'deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 8 Mayıs itibariyle ilan ettikleri geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklayarak, Ukrayna'nın da ateşkese uyması çağrısında bulundu.

TÜM SALDIRILAR ASKIYA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği hatırlatıldı.

Moskova saatiyle 8 Mayıs 00.00'dan 10 Mayıs 23.59'a kadar Ukrayna'da bulunan tüm Rus birliklerinin savaş faaliyetlerini tamamen durduracağı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda füze birlikleri ve topçu sistemleri ile deniz ve hava konuşlu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanımının durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konuşlandığı noktalar ile askeri sanayi altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da askıya alınacağı ifade edildi.

SİVİLLER VE YABANCI DİPLOMATLARA ÇAĞRI: KİEV ATEŞKESE UYMAZSA KENTİ TERK EDİN

"Ukrayna'ya buna uyma çağrısında bulunuyoruz." denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rus bölgelerindeki yerleşim yerleri ile tesislerine saldırı girişiminde bulunması halinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin "karşılık vereceği" belirtildi.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yaptı.

“ZELENSKİ’NİN TEHDİDİNİ TERÖR SALDIRISI DÜZENLEME NİYETİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8'inci Zirvesi’nde, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

"Bu tehdidi, terör saldırısı düzenleme niyeti olarak değerlendiriyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin her türlü silahlı provokasyonunu kararlılıkla engellemeye devam edecek. Kiev'in tehditlerini gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde, Kiev'e yoğun füzeli saldırı düzenlenecek. Ukrayna vatandaşlarını ve yabancı diplomatik temsilcileri, Savunma Bakanlığımızın Kiev'i zamanında terk etme tavsiyesini ciddiye almaya çağırıyoruz."

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı aldığını, Ukrayna'nın ise ateşkese uyma niyetinde olmadığını savundu.

Kaynak: AA

