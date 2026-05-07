Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

07.05.2026 20:50
2010 FIFA Dünya Kupası'na ''Waka Waka'' şarkısıyla damga vuran Shakira, futbolseverlere büyük müjdeyi verdi. Ünlü sanatçı, bu kez de 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı "Dai Dai"yi duyurdu. Nijeryalı yıldız Burna Boy ile iş birliği yapan Shakira, futbol dünyasını bir kez daha ritimleriyle sallamaya hazırlanıyor.

2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na "Waka Waka'' şarkısıyla damga vuran ve turnuva tarihinin en ikonik marşlarından birine imza atan Kolombiyalı süperstar Shakira'dan 16 yıl sonra müjdeli haber geldi. 

TURNUVAYI ''DAI DAI'' İLE SALLAYACAK

Shakira, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev turnuva için hazırlanan "Dai Dai" isimli yeni şarkısını resmen duyurdu. Shakira ve Nijeryalı yıldız Burna Boy'un yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Dai Dai" 14 Mayıs'ta yayınlanacak. 

''14 MAYIS'TA GELİYOR, HAZIRIZ''

Shakira'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maracana Stadyumu'ndan, işte Dünya Kupası Resmi Şarkısı resmi şarkısı "Dai Dai." 14 Mayıs'ta geliyor. Hazırız!'' ifadeleri kullanıldı. 

