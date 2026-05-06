Polisten Hayat Kurtaran Müdahale
Polisten Hayat Kurtaran Müdahale

06.05.2026 21:11
Amasya'da nefes borusuna yiyecek kaçan bir kişi, polislerin Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan bir kişi, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İlçedeki bir yemek fabrikasında dağıtım personeli olarak çalışan Berke Can Güney (23), aracıyla seyir halindeyken yediği ekmek arası tavuk parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan Güney, o sırada cadde üzerinde bulunan polis ekip otosunu fark ederek aracını ekiplerin önüne park etti. Araçtan inerek polislerin yanına giden Güney konuşmakta zorlanınca işaret diliyle yardım istedi. Durumu anlayan polis ekipleri hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucu Güney'in soluk borusuna kaçan yiyecek çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Güney'in polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Güney'in aracından inerek panik halinde polis ekiplerine yöneldiği ve ekiplerin hızlı müdahalesi yer aldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
