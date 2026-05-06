Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?

Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?
06.05.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Suça Sürüklenen Çocuklar” konulu panelde; dijitalleşme, bağımlılık, çocuk suçlarına yönelik önleyici tedbirler ve rehabilitasyon süreçleri ele alındı. TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, cezasızlık algısının kırılmasının önemine dikkat çekerken, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise “Çocuk yetiştirmede akademik başarı ve zekanın yanı sıra ahlaki ve insani değerlerin de kazandırılması” gerektiğini vurguladı.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Suça Sürüklenen Çocuk Paneli: Adalet, Koruma ve Sorumluluk”, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de düzenlendi.

Çocuk ceza adalet sisteminin çok boyutlu olarak ele alındığı programda; hukuk, psikiyatri, sosyoloji, eğitim, aile yapısı, dijitalleşme, bağımlılık, önleyici tedbirler, rehabilitasyon ve yaptırım-koruma dengesi gibi başlıklar uzman isimler tarafından değerlendirildi.

DURGUT: CEZASIZLIK ALGISI ÇOCUĞU TEKRAR SUÇA İTER

Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler vererek; hükümlü ve tutuklular, hâkim ve savcılar ile uzman personel üzerinden kapsamlı saha araştırmaları yürüttüklerini söyledi.

Durgut, çocuk suçluluğunun tek bir sebebe indirgenemeyeceğini ifade ederek, “Bu mesele yalnızca suç işlendikten sonra devreye giren adli mekanizmalarla çözülecek bir mesele değil. Aile bağları, rehber eksikliği, madde kullanımı, dijital riskler, ruh sağlığı ve çevresel faktörlerin birlikte değerlendirilmelidir” dedi.

Cezasızlık algısının çocukların tekrar suça yönelmesinde dikkate alınması gereken önemli bir başlık olduğuna dikkat çeken Durgut, “Çocukların işledikleri fiillerin hukuki sonuçlarını bilmesi, önleyici bir etki oluşturabilir. Çocuk adalet sisteminde kurumlar arası koordinasyonun da güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

HEDEF, ÇOCUĞU RİSKTEN ÖNCE DESTEKLEMEK

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu da konuşmasında çocukların adalet sistemiyle karşı karşıya kalmadan önce desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Koçoğlu, “Hedefimiz çok net: Çocuğu riskle karşılaşmadan önce desteklemek. Gençlik merkezleri, spor tesisleri, gençlik kampları, gönüllülük faaliyetleri ve psikososyal destek çalışmaları, çocuklar ve gençler için koruyucu alanlar oluşturuyor. Gençlerin de çevrelerindeki çocuklara ve gençlere ulaşma noktasında sorumluluk almaları gerekiyor ifadelerini kulandı.

PROF. DR. NEVZAT TARHAN: ÇOCUKLARA AHLAKİ VE İNSANİ DEĞERLER KAZANDIRILMALI

Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise suça sürüklenen çocuk meselesine tıbbi ve psikososyal bir perspektiften yaklaşarak, çocuk suçluluğunda doğru teşhisin önemini vurguladı. Tarhan, çocuğun yalnızca suç davranışı üzerinden değil; gelişim süreci, aile ortamı, travmaları, dijital maruziyeti ve ruhsal durumu üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Tıbbi bakış açısına göre suç işleyen çocuk kötü veya suçlu değil; gelişmesi engellenmiş, travmatize edilmiş, risk altında veya tedavi edilmemiş çocuktur” dedi.

Çocuk suçluluğunun önlenmesinde aile yapısı, güvenli bağlanma, değerler eğitimi, dijital okuryazarlık ve psikolojik sağlamlık çalışmalarının önemine işaret eden Tarhan, “Çocuk yetiştirmede yalnızca akademik başarı ve zekâ vurgusu yeterli değildir. Çocuklara ahlaki ve insani değerlerin de kazandırılması gerekir” şeklinde konuştu.

“İLK SUÇTA CEZAEVİ İLE TANIŞMA SAKINCALI”

Doç. Dr. Muhammed Demirel da tüm suç işlemiş çocukların suça sürüklenen çocuk ya da komple suça bulaşan çocuk şeklinde tek bir kategori altında bulunmasını doğru bulmadığını söyledi. Demirel, “Özellikle ağır suçlar ve tekrar eden suç davranışları bakımından mevcut sistemin yeniden tartışılması gerekir. Çocukların ilk suçta cezaeviyle tanıştırılması da sakıncalı bir uygulamadır” dedi.

SUÇUN TANIMI MÜFREDATA GİRMELİ

Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Cengiz Apaydın, çocuk suçluluğuyla mücadelede yalnızca yasal düzenlemelerin değil; eğitim, aile, okul, sosyal hizmetler, güvenlik, medya ve hukuk bilinci alanlarının birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Apaydın, “Hangi eylemler suç, cezaları neler; çocuğa öğretilmiyor. Niçin ortaokulda, lisede, üniversitede bunlar müfredata girmiyor?. Önce koruyucu, önleyici çocuk çalışmaları; sonra onarıcı adalet, sonra rehabilite edici adalet. Bu bir süreç” sözleriyle eğitim sisteminde hukuk bilincinin önemine dikkat çekti.

TEDBİR – YAPTIRIM DENGESİ ÖNEMLİ

Panelde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, çocuk ceza adalet sisteminin hem Türkiye’de hem dünyada tartışılmaya devam eden ağır ve çok yönlü bir mesele olduğunu söyledi. Bozbayındır, çocuk suçluluğu, ceza sorumluluğu yaşı, koruma tedbirleri ve yaptırım dengesinin sağlıklı bir zeminde ele alınması gerektiğini ifade ederek, bu tartışmaların disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

“BİR ÇOCUĞU KAYBETMEK NESLİ KAYBETMEKTİR”

Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Melih Gürselen de meselenin vicdani ve toplumsal boyutuna dikkat çekerek, “Bir çocuğu kaybetmek, ister fail olsun ister mağdur olsun, aslında bir nesli, bir toplumu kaybetmek demektir. Hukukçular yalnızca suçun sonucuyla değil, sebepleriyle de ilgilenmelidir” diye konuştu.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Av. Hacer Nur Kılıçarslan ise “Suça sürüklenen çocuk, yalnızca hukuki bir tanımlama değil; arka planında toplumun bugününü ve geleceğimizi anlatan çok katmanlı bir gerçeğe ışık tutar” dedi.

COCUK SUÇLARINDA AİLENİN VE TOPLUMUN YERİ

Panelde ayrıca, suça sürüklenen çocuk meselesinin yalnızca ceza hukuku kapsamında değil; adalet, koruma, sorumluluk ve toplumsal vicdan ekseninde ele alınması gerektiği vurgulanarak, “Bir çocuk suça mı sürüklenir, yoksa toplum bazen bir çocuğu karanlığa mı iter?” sorusu soruldu. Çocukların yalnızca işledikleri fiillerle değil, onları o noktaya taşıyan ailevi, sosyal, psikolojik ve çevresel sebeplerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Doç. Dr. Selman Dursun ve Dr. Mustafa Akgün, ebeveynlerin çocukların işlediği suçlar karşısındaki hukuki sorumluluğunu Fransa, Almanya ve Türkiye örnekleri üzerinden değerlendirdi. Konuşmalarda ceza sorumluluğunun şahsiliği, kusur ilkesi, ebeveyn gözetimi, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükler ve farklı ülkelerdeki düzenleme modelleri ele alındı.

KORUYUCU DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER İZLENMELİ

Dr. İpek Coşkun Armağan ise çocuk suçluluğunun sosyolojik ve eğitimsel boyutlarına dikkat çekti. Çocukların suça yönelmesinde aile, okul, medya, dijital ortamlar, sosyal çevre ve yapısal faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Armağan, “Koruyucu ve destekleyici tedbirler veriliyor ama etkisi izlenmiyor sistemde. Etkisini izleyecek modellere gitmemiz gerekiyor” dedi.

Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Adalet Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor
Vapurda sır olay Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu Vapurda sır olay! Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Van’da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti Çuvala koyup duvara vurdular Van'da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti! Çuvala koyup duvara vurdular
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı
Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:46
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:36
Real Madrid’e bir Türk daha Arda’nın yanına gidiyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:46
Hürmüz’de kriz büyüyor İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
09:31
Kararını verdi İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin başına getireceği hoca
Kararını verdi! İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:50:23. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.