Son Dakika Adalet Haberleri

19:08 Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha Ordu'daki seri cinayet sanığı 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden hakim karşısına çıktı, iki farklı dosya için yeniden müebbet hapsine karar verildi, yağma suçlarından ise iki farklı dosyadan 25 yıl hapis Seri katil sanığı Mehmet Ali...

18:48 SERİ KATİLE 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI DAHA VERİLDİ ORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, bu kişilerden 5'iyle ilgili yargılandığı davada kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davadan...

18:43 New York Times, Mısır'da yetkililer tarafından tacize uğrayan kadınları haber yaptı NEW ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Mısır'da güvenlik güçleri tarafından tacize uğrayan kadınları sayfalarına taşıdı.

18:34 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki 'hak ihlali' kararı yerel mahkemeye gönderildi. Bu karara uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

18:15 Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha Ordu'da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, hakkında 2 farklı dosyadan hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Çayıroğlu'nu 2 farklı cinayet dosyasından 2 müebbet, 2 farklı yağma suçundan ise toplamda 25 yıl hapis ile cezalandırdı.

17:12 Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanığa 10 yıl hapis MERSİN'de, boşandığı Hatun Koç'u (28) 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle ateş ederek, ayağından sakatlayan Özkan Yarbi (35), tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16:58 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, mahalleli tarafından feci şekilde dövülmesinin ardından polise teslim edilirken, küçük kızın ailesi yaşananlara isyan etti. Küçük kızın yengesi sapığın 5 yaşındaki kızı ölümle tehdit ettiğini söylerken baba, "Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor" ifadelerini kullandı.

16:36 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 4 üniversite arasında telif haklarıyla ilgili protokol imzalandı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür endüstrilerini oluşturan tüm sektörlerde küresel pazarların hedeflenmesinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

16:00 Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası Mersin'de, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15:57 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının 2003 yılından bu yana 6 kez tasarruf genelgesi çıkardığını belirterek, "Normalde sağlıklı işleyen devlette bir genelge çıkarırsın herkes ona uyar. 6 kez çıkması ne demektir?

15:40 Yeniden Refah Partisi, Fransız Le Pen'in İslam'a yönelik barbarlık ifadesini kınadı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı açıklamada Fransa'da parti liderliğine tekrar seçilen Le Pen'in kongrede, İslam'ı barbarlık olarak niteleyen konuşmasını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

15:38 Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri var CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

15:20 Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e göre ideolojiler ulusal güvenlik riski oluşturuyor Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ideolojilerin ulusal güvenlik için risk teşkil ettiğini bildirdi.

14:56 Kılıçdaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na sahip çıktı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakılmamasını eleştirerek, "Bu mudur adalet? 'Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın.

14:56 Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu iktidarı gönderir göndermez İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacağız." dedi.

14:49 5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ; ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bursa'da, M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu.

14:14 Yeniden Refah Partisi'nden, Le Pen'e tepki YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi liderliğine tekrar seçilen Marine Le Pen'in, İslam'ı barbarlık olarak niteleyen konuşmasına tepki gösterdi.

14:08 Tetik'ten iddialara sert cevap AK Parti Yenice İl Genel Meclis üyesi Recep Tetik, hakkında çıkan haber ve paylaşımların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirterek, yargı yoluna başvuracağını söyledi.

12:44 Bilişim Hukuku Derneği'nden sosyal medya manipülasyonlarında "hukuka aykırılık" vurgusu Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, sosyal medyanın ülkenin demokratikleşmesi yönünde önemli katkılar sağlarken bir takım riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Sosyal medya, kötü niyetli kişilerin emellerine hizmet etmek için kullanıldığında sosyal medya linci,...

12:43 Kırklareli'nde 19 yıl önce intihar süsü verilen cinayetin soruşturması yeniden başlatıldı Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın'ın soruşturması yeniden başlatıldı.

12:38 SPOR Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecek Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecekBakırköy Belediyesi, birkaç gün içinde öldürülen 8 bin 372 Boşnak adına 8 bin 372 metre mesafeli anma koşusuna ev sahipliği yapacakCavit Ganiç: Bu anlamlı organizasyonu geleneksel hala getirmek,...

12:32 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmekle suçlanıyor İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F.

12:27 Son dakika gündem: Hindistan'da tutuklu bulunan kabile hakları aktivisti Swamy'nin ölümüne tepki yağdı Edinilen son dakika haberine göre Binlerce kişi, Hindistan'da yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan ve dün 84 yaşında hayatını kaybeden kabile hakları aktivisti rahip Stan Swamy'nin ölümüne sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

12:15 Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu 11 Temmuz'da yapılacak - Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu 11 Temmuz'da yapılacak Bakırköy Belediyesi'nin, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlerin anısına 11 Temmuz Pazar günü Yeşilkoy-Florya sahilinde 'Unutma Unutturma' sloganıyla düzenleyeceği koşunun lansman toplantısı yapıldı.

12:01 "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" Tüm İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sararken İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, mağdur ve mazlum Müslümanların kurban vesilesiyle hatırlanacağını, kardeşliğin bu mevsimde pekişeceğini söyledi.

11:42 Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Anez'in soykırım suçlamalarını kabul etti Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'e yöneltilen 2019 yılında sivillerin vurularak ölümüne ilişkin soykırım, ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan yaralanmalar gibi yeni bir takım suçlamayı kabul ettiğini duyurdu.

11:41 İkinci Berlin Konferansı, Libya'nın geleceği ve Türkiye Libya krizinin çözümü için bir platform olarak belirlenen İkinci Berlin Konferansı "genel seçimler" ve "yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi" gündemiyle 23 Haziran'da yeniden toplandı.

11:32 Son dakika haberi: Öldürülen çevreci çift adına orman kuruluyor Son dakika gündem haberine göre TEMA Vakfı, Antalya'nın Finike ilçesinde kızılçam ve sedir ormanlarındaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve yaşadıkları dağ evinde öldürülen Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çifti için Gaziantep'in Kızılin bölgesinde orman oluşturmak için kampanya başlattı.

11:08 "15 Bin Mahallede Birer Okul, Halk Eğitim Merkezine Dönüştürülecek" Gaziantep programı kapsamında, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Halk Eğitim Merkezinin açılışına katılan Bakan Ziya Selçuk, hayat boyu öğrenmenin önemine işaret etti.

10:58 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin" MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin" MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi...

10:54 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bulunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir?

10:39 Bakan Yanık, Elmalı davası hakkında konuştu: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görsellerin Elmalı davasına ait olmadığını söyleyen Yanık, "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Elmalı davasıyla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" ifadelerini kullandı.

23:26 Bakan Yanık, kamuoyuna yansıyan çizim ve yazışmaların Elmalı'daki istismar davasına ait olmadığını açıkladı Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı'daki istismar iddialarıyla ilgili, "Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil." dedi.

23:21 Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı İki yuvayı birden yıktığı öne sürülen kadın suçlamaları kabul etmedi Aldatılan E.G: "Kız kardeşimi Allah'a havale ediyorum" Adana'da bir kadının önce yeğeninin eşiyle, ardından da ablasının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

23:21 Erdoğan'dan emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi Erdoğan'dan emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi verdi, "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

23:11 Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı Adana'da bir kadının önce yeğeninin eşiyle, ardından da ablasının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

23:08 Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da yaşanan krizler konusunda ABD'ye yüklendi Açıklaması Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da yaşanan ekonomik ve diğer krizlerin ardında ABD'nin ve onun politikalarının olduğunu söyledi.

22:49 Erdoğan'dan emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi verdi, "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.

21:30 (TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.

20:42 Son dakika haberleri... Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti, Adalet Divan'ında yargılanacak Son dakika haberi: Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında "yasadışı çıkar elde etme" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da Cumhuriyet Adalet Divanı'nda (CJR) yargılanacak.

19:55 Son dakika gündem: Bakan Selçuk: "Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz" Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz" "Birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla bizde Suriyeli öğrenci var" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yeni yapılan Halk Eğitim Merkezi binasının açılışını gerçekleştirdi.

19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" dedi.