Narin Güran\'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com\'a konuştu: "Kardeşime ne olduğunu bilmeden bu karara saygı duyamam"

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Ailesinin suçsuz olduğunu savunan Güran, dava dosyasındaki teknik raporlardan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine, annesinin cezaevindeki durumundan yeni delil olarak sunduklarını belirttiği kamera görüntülerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Babasının Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı adalet yürüyüşüne de değinen Güran, cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılmasını ve yeniden adil bir yargılama yapılmasını istediklerini söyledi.

"NARİN'E NE OLDUĞU ARAŞTIRILMAK YERİNE LİNÇ KÜLTÜRÜ BAŞLADI"

Cinayet soruşturması ve yargılama sürecinde kamuoyuna çok sayıda yanlış bilgi aktarıldığını öne süren Güran, toplumsal baskının soruşturmayı etkilediğini iddia etti.

"Narin'e ne olduğu sorusunun cevabı aranmak yerine maalesef bazı kişiler tarafından bir linç kültürü başlatıldı. Aslında Narin konuşulmuyordu. O insanlar sırf izlenmek için ortaya attıkları dedikodular üzerine günlerce konuşmaya başladılar."

Güran, özellikle amcası Salim Güran hakkında ortaya atılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Salim Güran'ın bir akaryakıt istasyonundan battaniyeye sarılı bir çocukla ayrıldığı yönündeki haberleri örnek göstererek bu iddianın dava dosyasında yer almadığını ileri sürdü.

"Hatırlarsanız şöyle bir haber yapıldı. Amca Salim Güran bir petrol istasyonuna gitmiş, battaniyeye sarılı bir çocuğu alıp hızla uzaklaşmış. Bunlar ana akım medyada konuşuldu. Şu an ülkenin belki yarısından fazlası bunu hakikat sanıyor. Aslında bu baştan sona yanlış. Gerçekten hiç o petrole gitmemiş. İddianamede bile yok."

"AMCANIN ARACINDAKİ DNA ÜZERİNDEN KAMUOYU OLUŞTURULDU"

Salim Güran'ın aracında bulunduğu belirtilen bulgulara ilişkin haberleri de eleştiren Baran Güran, araçtaki incelemeler tamamlanmadan kamuoyunda suçlayıcı bir algı oluşturulduğunu iddia etti.

"Amcasının arabasından ölüm sıvısı çıktığı için amca tutuklandı diye haberler yapıldı. Ama henüz araba incelemeye alınmamıştı. Arabanın içinden ne çıkacağı tahminler üzerinden konuşuldu. Çıkan sonuçta gözle görünmeyen ve ne olduğu tespit edilemeyen bir sıvı vardı."

Narin'in DNA'sının amcasının aracında bulunmasına da değinen Güran, aile bireylerinin aynı aracı kullandıklarını ve çocukların araçla daha önce bir nişana gittiklerini söyledi.

"Sadece Narin'e ait değil, birden fazla çocuğun DNA'sı var. Çünkü o çocuklar o arabayla nişana gittiler. Evlerimiz yan yana olduğu için, aracın kapıları kilitlenmediği için çocukların oyun alanı da olabilir."

"ANNEM CEZAEVİNDE SADECE AĞLIYOR, HAPLARLA AYAKTA DURUYOR"

Melis Yaşar'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son durumunu sorması üzerine Baran Güran duygusal açıklamalarda bulundu.

Annesiyle açık görüşlerde bir araya geldiklerini anlatan Güran, görüşmelerin büyük bölümünün ağlayarak geçtiğini söyledi.

"Sadece ağlamakla geçiyor açıkçası. Çünkü açık görüş olduğu zaman konuşmaya başladığımızda bütün çocuklarına tek tek sarılıp öpüyor. Ondan dolayı pek konuşamıyoruz, sadece ağlıyor. Her defasında yerinde oturmuyor. Biliyorsunuz, açık görüşlerde karşılıklı oturuyorsunuz, ortada masa var. Her defasında kalkıp bir evladına sarılıyor, bir evladını öpüyor."

Annesinin psikolojik olarak çok zor durumda olduğunu belirten Güran, "Annemin hâli anlatılmaz bile. Keşke görseydiniz de o zaman konuşsaydınız. Maalesef şu an haplarla ayakta" dedi.

"DARALTILMIŞ BAZ RAPORUNUN GÜVENİLİRLİĞİNE İTİRAZ EDİYORUZ"

Dava dosyasındaki teknik delillere ilişkin soruları da yanıtlayan Baran Güran, özellikle daraltılmış baz istasyonu verileri ile Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan görüntü analizine itiraz ettiklerini söyledi.

Daraltılmış baz istasyonu verilerinin kişilerin konumunu kesin olarak ortaya koyamayacağını savunan Güran, güvenlik kamerası kayıtlarıyla karşılaştırıldığında farklılıklar bulunduğunu iddia etti.

"Güvenlik kameralarından bu daraltılmış bazın 2,5 kilometre, 500 metre, 1,5 kilometre hata verdiğini görüyoruz. Mesela daraltılmış baza göre burada olduğum söyleniyor ama ben aslında binanın karşı tarafında kameraya takılıyorum."

HTS kayıtlarının tek başına yeterli delil olmadığını öne süren Güran, bunların başka somut verilerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Baz istasyonlarından alınan sinyallerin çevresel koşullardan etkilenebileceğini belirten Güran, telefon kılıfı, hava durumu ve binaların konumunun sinyal verilerinde değişikliklere neden olabileceğini savundu.

"AİLEMDEN BİRİ YAPTIYSA EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Baran Güran, ailesinin suçsuz olduğunu savunmasına rağmen cinayetin aile bireylerinden biri tarafından işlendiğine dair somut delil ortaya konulması hâlinde verilecek cezayı kabul edeceklerini söyledi.

"Eğer gerçekten ailemin bile yaptığına dair somut bir veri varsa en ağır cezayı almasına biz de katılıyoruz. Ama sekiz kere ifade değiştiren bir adamın lafına da inanılmaz. Gerçekten inanılmaz."

Yeniden yargılama taleplerinin aile bireylerinin doğrudan serbest bırakılması anlamına gelmediğini belirten Güran, bütün delillerin eksiksiz araştırılmasını istediklerini vurguladı.

"Biz şunu diyoruz: Dava yeniden görülsün, adil bir şekilde yargılama olsun. Her vatandaş nasıl yargılanıyorsa biz de öyle yargılanmak zorundayız. Bütün somut verilerin ortaya konulması lazım."

"NEVZAT BAHTİYAR SEKİZ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ"

Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına götürüp sakladığını kabul eden ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında da konuşan Baran Güran, Bahtiyar'ın ifadelerinin güvenilir olmadığını öne sürdü.

"Dosyadaki tek somut veri, sekiz yaşındaki bir meleği gömen, sekiz kere ifade değiştiren bir adama 17 yıl verildiyse ben buna ne diyebilirim ki? Sekiz kere ifade değiştiriyor. Bu adamın yalan konuştuğu apaçık ortada."

Nevzat Bahtiyar'ın kamuoyunda itirafçı olarak tanıtılmasına da karşı çıkan Güran, Bahtiyar'ın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda tespit edilerek yakalandığını savundu.

"Adamı itirafçı diye nitelendirdiler. Aslında adam güvenlik kameralarından tespit ediliyor, baskınla yakalanıyor. Bu adam itirafçı değil, iftiracı aslında."

"NEVZAT BAHTİYAR'IN EŞİ VE AİLESİ YENİDEN DİNLENMELİ"

Melis Yaşar'ın yeniden dinlenmesini istediği tanıkların kimler olduğunu sorması üzerine Baran Güran, Nevzat Bahtiyar'ın eşi, oğlu ve kardeşlerinin ifadelerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini söyledi.

"Nevzat Bahtiyar'ın eşi ifade değiştiriyor. İki, üç tane ifadesi var. Kadın hiç gözaltına bile alınmadı. Nevzat'ın oğlu babasıyla ilgili ifade değiştiriyor. Kardeşi, 'Benim abim o gün köyde bile değildi' diyor."

Bahtiyar'ın bir diğer kardeşinin kendisini sık sık aradığını ve Narin'in bulunduğu gün de telefon görüşmesi yaptıklarını ileri süren Güran, bu kişilerin yeterince araştırılmadığını savundu.

Baran Güran, Narin'in öldürülmesinden Nevzat Bahtiyar'ın sorumlu olduğunu düşündüğünü belirterek Bahtiyar'ın eşi ve oğlunun da olayla bağlantılarının araştırılmasını istedi. Güran'ın bu kişiler hakkındaki açıklamaları, mahkemece kesinleşmiş tespitler değil, kendi iddia ve şüpheleri olarak kayda geçti.

"BABAM 36 GÜNDÜR NARİN İÇİN YÜRÜYOR"

Baran Güran, babası Arif Güran'ın Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı adalet yürüyüşüne de değindi.

Röportaj sırasında yürüyüşünün 36. gününde olan Arif Güran, Haberler.com'a yaptığı açıklamada Adana'ya yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.

Arif Güran, yürüyüşün amacının kızının ölümüne ilişkin bütün gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adil bir yargılama yapılması olduğunu belirtti.

"36 gündür yoldayım. Adil bir yargılama, kızımın hakkı ve hukuku için bir adalet yürüyüşü başlattım. Burada hiçbir zaman somut deliller tartışılmadı. Sadece iddialar konuşuldu."

Günde ortalama 20 ila 25 kilometre yürüdüğünü belirten Arif Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediğini ifade etti.

"Ben bu ülkenin ve bu devletin bir evladıysam benim de bir cumhurbaşkanım vardır. Ben de kendi cumhurbaşkanımın kapısına, Külliye'ye, Ankara'ya o inançla ve güvenle gidiyorum."