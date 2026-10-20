Fidan, Belçika temasları kapsamında Brüksel'deki European Policy Centre'a hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika'da European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Brüksel'deki European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.