Fidan, Belçika temasları kapsamında Brüksel'deki European Policy Centre'a hitap etti

Fidan, Belçika temasları kapsamında Brüksel'deki European Policy Centre'a hitap ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Brüksel'deki European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika'da European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Brüksel'deki European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.
Kaynak: İHA
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