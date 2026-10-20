Bakan Fidan, Brüksel'de Rutte ile görüşüp Türkiye-Belçika toplantısına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Fidan, Brüksel'de Rutte ile görüşüp Türkiye-Belçika toplantısına katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Fidan, Brüksel\'de Rutte ile görüşüp Türkiye-Belçika toplantısına katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Fidan, aynı ziyarette Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Toplantı öncesinde de ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakan Fidan'ın "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması bekleniyor.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıDış PolitikaAkın GürlekHakan FidanDiplomasiPolitikaBelçikaTürkiyeBrükselDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:20:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Brüksel'de Rutte ile görüşüp Türkiye-Belçika toplantısına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei