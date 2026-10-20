Bakan Fidan, Brüksel\'de Rutte ile görüşüp Türkiye-Belçika toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Toplantı öncesinde de ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakan Fidan'ın "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması bekleniyor.