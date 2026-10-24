Malatya\'da bıçaklı saldırı kamerada: 3 çocuk annesi kadın ve annesi yaralandı, şüpheli tutuklandı

MALATYA'da Furkan D.'nin, kendisini terk edip baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe Pekcan ile onun annesi Gülşen Pekcan'ı bıçakla yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Furkan D. 'nin belinde bıçakla eve girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar yer alırken, tedavisi süren Tuğçe Pekcan, "Daha önce defalarca kez şikayetçi oldum devletime sığınıyorum" dedi.

BABA EVİNE GİZLİCE GİRDİ

Olay, 20 Ekim'de Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Tuğçe Pekcan, dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile tartıştıktan sonra babasının evine döndü. Sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., Tuğçe Pekcan'ı yatağında bıçakladı. Bu sırada kızını korumak isteyen Gülşen Pekcan da bıçak darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuğçe Pekcan ve Gülşen Pekcan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı fark eden komşular tarafından dövülen şüpheli Furkan D. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR KORKUYLA SAKLANDI

Yaşanan olay evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Furkan D. 'nin belinde bıçakla eve girdiği anlar ve evde bulunan çocukların korkuyla kaçarak gizlendikleri görüldü. Ayrıca Furkan' D.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra da kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Furkan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KARDEŞİ: DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK

Olayın ardından hastanede tedaviye alınan Tuğçe Pekcan hastanede odasından defalarca kez şikayetçi olduğunu belirterek, "Devletime sığınıyorum" dedi. Ablasının 3 çocuk annesi olduğunu ve daha önce de Furkan D.'nin ablasına yönelik bıçakla saldırı girişiminin olduğunu belirten Nihal Pekcan, "Olaydan 3-4 gün önce Furkan D., evlerinde ablama bıçakla saldırmış ama araya girenlerin sayesinde saldırı engellenmiş ve ablam evden kaçmak zorunda kalmış. Bu şahıs hakkında defalarca kez şikayette bulunulmasına rağmen, neden gerekli önlemler alınmadı? Bugün ablam kendi sesini duyuracak durumda değil. Ben onun sesi olmak için konuşuyorum. Bir kadın defalarca yardım istemesine rağmen, neden korunamadı? Biz adalet istiyoruz. Yaşananların araştırılmasını ve varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Başka kadınların canı alınmasın, kimsenin canı yanmasın. Adalet istiyoruz" dedi.

Tuğçe Pekcan'ın hastanede tedavisi devam ederken, Gülşen Pekcan ise taburcu edildi.