DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Balıkesir\'de ücretlerin derhal artırılmasını istedi

(BALIKESİR) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Üretim var, kaynak var, zenginlik var. Ama bu ülkede adaletin terazisi bozuk. Adaletsiz bölüştüğümüz için geçinemiyoruz. O nedenle biz gelirde adalet istiyoruz. Asgari ücrete mahkum olmak istemiyoruz. Bu ülkenin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Asgari ücret ve bütün ücretlerin derhal artırılması gerektiğini söylüyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, gelirde adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde, vergide, ülkede adelet için emekçi buluşmaları" kampanyası kapsamında Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda açıklama yaptı.

"Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, biz geçinemiyoruz. Hatta dün Çanakkale'deki buluşma sonrasında özellikle emekçi arkadaşlarımız dedi ki 'Başkan, geçinemiyoruz demek yeterli değil. Artık yaşayamıyoruz' dediler" ifadelerini kullanan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Kara tabloyla karşı karşıyayız. Her gün her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde ücretlerimiz aynı kalıyor. Hatta enflasyon karşısında her gün daha fazla eriyor. Bu da yetmiyormuş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle, bütün vergi yükünün işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında olması nedeniyle her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. O nedenle 'gelirde adalet, vergide adalet' diyoruz. ve biliyoruz ki biz ülkemizde kaynak olmadığı için değil, ülkemiz yoksul olduğu için, fakir olduğu için değil, bu memlekette adaletin terazisi bozulduğu için geçinemiyoruz. O nedenle gelirde, vergide, ülkede adalet için buluşuyoruz.

"9 AYDA 2 TRİLYON 254 MİLYAR LİRA BİZLERİN CEBİNDEN ÇALINDI"

DİSK-AR'ın yaptığı hesaplamaya göre yılın 9 ayının sonunda biz işçilerin, kayıtlı çalışanların enflasyon, vergi ve kesinti nedeniyle 9 aylık kaybı 2 trilyon 254 milyar lira. Yani ilk 9 ayda 2 trilyon 254 milyar lira bizlerin cebinden çalındı, sermayeye ve hükümete aktarıldı. Biz işçiler eylül ayının yarısını, 15 gününü sadece vergi, kesinti ve enflasyona çalıştık. Bir ortalama ücret olan asgari ücret, daha belirlendiğinde açlık sınırının altında olan asgari ücretin 9 aylık kaybı 6 bin 828 lira. Yani 28 bin lira olan asgari ücret gerçekte 21 bin liralara gerilemiş durumda. ve biz böylesi bir kara tablo karşısında evet, geçinemiyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu düzenin bütün çarkları işçiden alıp patrona vermek için dönüyor.

Bir ülkenin kaynaklarının, birikimlerinin, değerlerinin nasıl paylaşıldığını gösteren en önemli belgelerden bir tanesi bütçedir. ve işte 2027 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Bütçeye baktığımızda hepimizin alın teriyle oluşan o bütçenin faize, ranta, sermayeye aktarıldığını görüyoruz. Faiz harcamalarının her yıl daha fazla arttığını görüyoruz. Yani bütçede faiz var, bütçede sermayenin talepleri var, bütçede sermayenin ihtiyaçları var ama bütçede işçiler yok, emekçiler yok. Emekliler yok, kadınlar yok, gençler yok, çocuklarımız yok. İşte bu tercihleri değiştirmek için hep birlikte yan yana, omuz omuza, kent kent, meydan meydan, sokak sokak yan yana geliyoruz ve taleplerimizi çok net bir biçimde ifade ediyoruz. Her yerde, her meydanda söylüyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Üretim var, kaynak var, zenginlik var. Ama bu ülkede adaletin terazisi bozuk. Adaletsiz bölüştüğümüz için geçinemiyoruz. O nedenle biz birincisi gelirde adalet istiyoruz. Asgari ücrete mahkum olmak istemiyoruz. Bu ülkenin bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Asgari ücret ve bütün ücretlerin derhal artırılması gerektiğini söylüyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, gelirde adalet istiyoruz.

"AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ"

Biz dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkeyiz. Bir yandan ücretimizden peşin peşin ödediğimiz vergiler, bizler daha ücretimizi almadan, artık bir soygun mekanizması haline gelen vergi dilimleri nedeniyle dilim dilim soyuluyoruz. Ocakta, şubatta aldığımızı nisanda, mayısta; mayısta aldığımızı ekimde, kasımda alamıyoruz. O nedenle adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Yönetenlere de buradan sesleniyoruz. Eğer daha fazla vergi toplamak istiyorsanız sermayeye bakın, çevrenize bakın, o kar rekorları kıran bankalara, şirketlere bakın. Çekin elinizi cebimizden, çekin elinizi soframızdaki ekmekten. O nedenle vergide adalet istiyoruz. ve bu adaletsiz düzenin en büyük mağdurları da emekliler. İşte emekli sendikamız, emekli sendikaları, emekli dernekleri aramızda. Emekliliği bir yük olarak gören bu düzeni değiştirmek için yürüyoruz.

"DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR"

Demokrasi dediğimizde de 5 yılda bir gidip sandıkta oy vermeyi anlamıyoruz sadece. Demokrasi, hayatın her anında ve her alanında başta işçi sınıfı olmak üzere bütün bir toplumun, halkın söz ve karar sahibi olması demektir. O nedenle demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz DİSK olarak. Demokrasi yoksa ekmek de yoktur diyoruz. ve işçi sınıfının söz ve karar sahibi olabilmesinin birinci yolu da sendikalı olmamız, sendikal haklarımızı kullanabilmemizdir. O nedenle sendikalaşmanın, sendikal hakların önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. ve her meydanda söylediğimiz gibi tüm işçi arkadaşlarımızı, nerede olursa olsun, inşaatta, madende, fabrikada, atölyede, tezgah başlarında, belediyede, hastanede, plazada, okulda, üniversitede herkesi ama herkesi sendikalı olmaya, DİSK'li olmaya çağırıyoruz.

İfade özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. İtiraz eden, muhalefet eden herkesin susturulmaya çalışıldığı bu baskı iklimine son verilmesi için mücadele veriyoruz. Basının özgür olmasını istiyoruz. Her gün internet sitelerinin kapatıldığı, en çok izlenen televizyon kanallarının kapatılıp kayyum atandığı, her gün bir başka gazeteci kardeşimizin tutuklandığı bir düzene son vermek için seslerimizi birleştiriyoruz. Biliyoruz ki bir ülkede basın özgür değilse, haber alma hakkımız baskı altındaysa o ülkenin bir geleceği olmaz. Biz de yarın basın mensuplarının yanında olacağız.

"BARIŞ İÇİN OMUZ OMUZA MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ"

Bugün kıdem tazminatı hakkımız başta olmak üzere kazanılmış hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen ve her orta vadeli programa yazdıkları esnek çalışma biçimleriyle bizim geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini karartmaya çalışıyorlar. O nedenle en temel haklarımıza sahip çıkıyoruz. Emeğimize sahip çıkıyoruz. Ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Alın terimize sahip çıkıyoruz. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. ve hep birlikte yan yana, omuz omuza, gelirde, vergide, ülkede adalet için, barış için, demokrasi için, kardeşlik için, eşitlik için, özgürlük için yan yana, omuz omuza emeğin Türkiye'si mücadelesini büyütüyoruz."