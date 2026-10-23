Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor - Son Dakika
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Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

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Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, Altınordu'nun profesyonel futbol yapılanmasını üstlenmek için harekete geçti. İngiltere'deki yatırım fonlarıyla görüştüklerini açıklayan Vural, genç futbolcular yetiştirerek kulübü üst liglere taşımayı hedeflediğini söyledi. A Milli Takım'da görev alamamasına da değinen Vural, "Türkiye sizi kenara atmakta usta" sözleriyle sitem etti.

Son olarak Sarıyer'i çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, Altınordu'nun profesyonel futbol yapılanmasını üstlenmek için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Radyospor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, projenin finansmanı için İngiltere'deki yatırım fonlarıyla temas kurduklarını belirtti.

ALTINORDU İÇİN İNGİLİZ FONLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Altınordu'nun eski yöneticilerinden Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı görüşmeyi anlatan Vural, Özkan'ın kendisine profesyonel futbol yapılanmasını üstlenmesini teklif ettiğini söyledi.

Vural, "Mehmet Bey, 'Ben gençlerle uğraşmak istiyorum, sen profesyonel yarışmayı yap. Burada oyuncular yetiştir, hem ticari anlamda satarsın hem de takımı üst lige çıkarma durumun olur' dedi" ifadelerini kullandı.

Kulübün Selçuk ve Torbalı'daki tesislerinin önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, projeyi gerçekleştirmek için ciddi bir finansmana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

İngiltere'deki yatırım fonlarıyla görüştüklerini belirten Vural, sağlanacak kaynağın yetiştirilecek futbolcuların satışından elde edilecek gelirle geri ödenmesini hedeflediklerini anlattı.

"TÜRKİYE SİZİ KENARA ATMAKTA USTA"

A Milli Takım'da görev alma isteğine ilişkin de konuşan Yılmaz Vural, teknik direktör tercihlerinde adının değerlendirilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.  Türkiye liglerinde yaklaşık 870 maçta görev yaptığını, iki üniversite bitirdiğini ve yabancı dil bildiğini hatırlatan Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Türkiyemiz belli bir yaşa geldikten sonra sizi kenara atmakta usta bir ülke. Halbuki antrenörler yaşlandıklarında daha verimli olurlar."

"SERGEN'İN GELMESİNE MUTLU OLDUM"

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesini olumlu karşıladığını belirten Vural, milli takımlarda yerli teknik direktörlerin görev yapması gerektiğini savundu. Sergen Yalçın'ın futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini öven Vural, "Ben Sergen'in gelmesine mutlu oldum" dedi. Ancak Türk futbolundaki sorunların yalnızca teknik direktör değişikliğiyle çözülemeyeceğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, altyapıdan yöneticiliğe kadar kapsamlı değişikliklere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

OĞLU İÇİN MİLLİ TAKIM SİTEMİ

Almanya'da futbol oynayan 2010 doğumlu oğlu Yılmaz Vural'ın Alman futbolunun oyuncu havuzuna davet edildiğini açıklayan deneyimli teknik adam, oğlunun Türkiye'nin genç milli takım kamplarına çağrılmadığını söyledi. Samet Aybaba'nın kendisine oğlunun çağrılacağını söylediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Vural, Almanya'da yetişen Türk futbolcuların daha yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"HİÇBİR KULÜPTEN ALACAĞIMIN HEPSİNİ ALAMADIM"

Türkiye'deki futbolcu ve teknik direktör sözleşmelerinin ödeme sistemini de eleştiren Vural, kulüplerden alacaklarını tahsil etmekte güçlük yaşadığını açıkladı.

"Ben kendim hiçbir kulüpten alacağımın hepsini alamadım. Belki birkaç kulüpte almışımdır, diğerlerinin hiçbirini alamadık. Hâlâ 4-5 tane kulüpten alacağımız var" diyen Vural, Türk futbolunda ödeme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Yılmaz VuralMilli TakımAltınorduİngiltereTürkiyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cosdan Cosdan:
    bu proje Altınordu’ya yarar elbette.söylediklerine katılmamak mümkün değil.fenerbahçe örneğinde olduğu gibi sen 6 dil bilen bu futbolun okulunu okumuş tedescoyu gönderiyorsun yerine yabancı dil bilmeyen bu işin eğitimini tedesco kadar almamış hocayı fenere hoca yapıyorsun.bu ve bunun gibi nice örnekler var.türk futbolu bu davranışlarla bir arpa boyu yol alamaz ne yazık ki 0 0 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    sen bilmen yeğenim yaşın yetmez 0 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    bu bey Amca kimdi 0 0 Yanıtla
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