Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yapımı tamamlanan 29 kilometrelik Korgun-Kurşunlu Yolu'nun hizmete açıldığını duyurdu. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa edilen yeni yol sayesinde iki nokta arasındaki seyahat süresi 45 dakikadan 24 dakikaya düştü. Bakan Uraloğlu, yeni güzergâhla ulaşımda 21 dakikalık zaman tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da Korgun- Kurşunlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş noktası olan Çankırı’nın Türkiye’nin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Çankırı’nın Hititler dönemine uzanan doğa harikası tuz madenleri, termal ve içmeleri, Sultan Süleyman Cami, Çivitçioğlu Medreseleri ve Hüyük Yeraltı Şehri gibi tarihi kültürel değerleri ile alternatif turizm faaliyetlerinde Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıldızı daha da parlatarak; Çankırı’nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz.”

"KORGUN-KURŞUNLU YOLU'NU 29 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İNŞA ETTİK"

Bugün de Kurşunlu’nun bereketli ovalarını Korgun’un sanayi gücüyle, Çankırı’yı ise çok daha güçlü yarınlarla buluşturduklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Korgun-Kurşunlu Yolu’nu 29 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Yolumuzun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, 25,6 kilometresini ise gidiş gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamladık. Projemiz kapsamında 47 metrelik Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı’nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metrelik 1 adet çelik menfezi hizmete aldık. Yüksek rakımlı ve zorlu coğrafyadan geçen güzergahta yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek; ulaşım güvenliğini arttırdık, yol kullanıcılarına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Yolun platform genişliğini 7 metreden 12 metreye çıkararak, tasarım hızını da saatte 50 km’den 70 km’ye yükselttik.”

Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü

SEYAHAT SÜRESİ 24 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Sarp kayalık ve dik arazi yapısının olduğu kesimlerde 66 bin metrekare çelik ağ uygulaması yaparak ulaşım güvenliğini artırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Projenin ilk kilometrelerinde yer alan Kurşunlu Kavşağı’nı farklı seviyeli kavşak haline getirip güzergah üzerindeki demiryolları altgeçidini çelik menfezle geçerek akıcı trafik sağladık. Tüm bu çalışmalarımızla güzergâh uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu ise 8 bin 800 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız.” diye konuştu.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu Yolu’nun ulaşımda daha çok tercih edilebilir hale getirilmesiyle; Çankırı’dan yola çıkan bir aracın Korgun üzerinden Kurşunlu’ya ve D-100 Devlet Yolu’na güvenle bağlanmasını sağladıklarını söyleyerek “Bu sayede bu kesimdeki güzergahı yaklaşık 40 km kısaltmış olduk. Özetle bu yatırımımız; güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamanın ötesinde, Çankırı’mızın tarım, turizm ve ticaret potansiyelini çok daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşıyacak, bölgesel kalkınmamıza uzun vadeli büyük bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü - Son Dakika
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