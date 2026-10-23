Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı - Son Dakika
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Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

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Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
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Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer ilginç anlara sahne oldu. İlk yarının bitiş düdüğünü tribünlerdeki yoğun gürültü nedeniyle duyamayan İngiliz futbolcular, hakemin oyunu bitirmesine rağmen yaklaşık 15 saniye daha top çevirmeye devam etti. O anlar, 2017'de Timo Werner'in yaşadıklarını hatırlattı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer, maçın önüne geçen ilginç bir olaya neden oldu.

HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALDI, İNGİLİZLER OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie, 3 dakika uzatma verilen devrenin 45+3. dakikasında, uzatma süresi 2 dakika 55 saniyeyi gösterirken bitiş düdüğünü çaldı.

Ancak Crystal Palace futbolcuları, tribünlerden yükselen yoğun gürültü nedeniyle düdük sesini duyamadı. İngiliz ekibinin oyuncuları, hakemin ilk yarıyı bitirmesine rağmen kendi aralarında paslaşmayı sürdürdü.

İLK YARI 15 SANİYE SONRA BİTEBİLDİ

Hakem ve düdüğü duyan birkaç futbolcu oyunun sona erdiğini fark ederken, Crystal Palace oyuncuları top çevirmeye devam etti. Yaklaşık 15 saniye süren karışıklığın ardından İngiliz futbolcular da ilk yarının tamamlandığını anladı. Tribünlerin sesinden hakem düdüğünün duyulmadığı anlar, karşılaşmanın en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.

AKILLARA TIMO WERNER GELDİ

Dolmabahçe'de yaşanan olay, 2017 yılında Beşiktaş ile RB Leipzig arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını hatırlattı. O dönem Leipzig forması giyen Timo Werner, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu yüksek sesten rahatsız olmuş, kulak tıkacı kullanmasına rağmen mücadeleye devam edemeyerek oyundan çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE CRYSTAL PALACE PUANLARI PAYLAŞTI

Beşiktaş, büyük ölçüde rotasyonlu bir kadroyla çıktığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 3 golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Cengiz Mehmet Cengiz:
    Bu marifet değil. Gürültü çıkarmak ilkellik. Bunu gündem etmek bile yanlış. 4 6 Yanıtla
    emre akan emre akan:
    HANGİ MAÇTA GÜRÜLTÜ OLMUYOR OLMAYACAKSA EVDE TV NİN KARŞISINDA SAKİN SAKİN İZLER MEDENİLER 3 2
  • zeki zeki:
    şu bizim türkler abartmayı çok sever ülkeye ilk defa gelip maç yapıyorlar sanki 2 4 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Oynadığın futbolla değilde ıslık sesiyle gündeme gel çok yazık.. 125 yıllık kulüp bjk.. kaç defa bu kupayı aldı.. kaç defa final yarı final çeyrek final oynadı da biz görmedik 1 1 Yanıtla
  • Veysel null Veysel null:
    Ne boş bir haber, sanki aşırı gürültü çıkarana ödül veriyorlar. Büyük bir maç olsa hadi neyse anlarsın Barcelona, Bayern, Arsenal maçı olsa hadi neyse de, crystal palac rakip de rakip değil... 0 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Kuru gürültü Allah'tan yenilmedi BJK 0 0 Yanıtla
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