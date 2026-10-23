Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer, maçın önüne geçen ilginç bir olaya neden oldu.

HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALDI, İNGİLİZLER OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie, 3 dakika uzatma verilen devrenin 45+3. dakikasında, uzatma süresi 2 dakika 55 saniyeyi gösterirken bitiş düdüğünü çaldı.

Ancak Crystal Palace futbolcuları, tribünlerden yükselen yoğun gürültü nedeniyle düdük sesini duyamadı. İngiliz ekibinin oyuncuları, hakemin ilk yarıyı bitirmesine rağmen kendi aralarında paslaşmayı sürdürdü.

İLK YARI 15 SANİYE SONRA BİTEBİLDİ

Hakem ve düdüğü duyan birkaç futbolcu oyunun sona erdiğini fark ederken, Crystal Palace oyuncuları top çevirmeye devam etti. Yaklaşık 15 saniye süren karışıklığın ardından İngiliz futbolcular da ilk yarının tamamlandığını anladı. Tribünlerin sesinden hakem düdüğünün duyulmadığı anlar, karşılaşmanın en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.

AKILLARA TIMO WERNER GELDİ

Dolmabahçe'de yaşanan olay, 2017 yılında Beşiktaş ile RB Leipzig arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını hatırlattı. O dönem Leipzig forması giyen Timo Werner, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu yüksek sesten rahatsız olmuş, kulak tıkacı kullanmasına rağmen mücadeleye devam edemeyerek oyundan çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE CRYSTAL PALACE PUANLARI PAYLAŞTI

Beşiktaş, büyük ölçüde rotasyonlu bir kadroyla çıktığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 3 golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.