Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular - Son Dakika
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Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

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Ardahan'da Emniyet Özel Harekat ekiplerince AK Parti İl Başkan Yardımcısı G.D.'nin bulunduğu binaya yapılan operasyon sırasında arbede yaşandı; gözaltına alınan G.D. ile operasyonu yürüten polisler birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

Ardahan’da Emniyet Özel Harekat ekiplerinin AK Parti İl Başkan Yardımcısı G.D.’nin bulunduğu binaya gerçekleştirdiği operasyon sırasında gerginlik yaşandı. Arama ve işlem sırasındaki mukavemet üzerine gözaltına alınan G.D. ile polis ekiplerinin birbiriyle arbede yaşadığı ve tarafların karşılıklı şikayetçi oldu.

OPERASYON SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ 

Edinilen bilgilere göre; Özel Harekat polislerinin adrese düzenlediği baskın esnasında G.D. ile ekipler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ekiplerin işlemlerine engel olmaya çalıştığı öne sürülen G.D., yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı. 

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen G.D.'nin ifade işlemleri devam ederken, olaya ilişkin tarafların tutumu da netleşti. Operasyonu gerçekleştiren Özel Harekat ekiplerinin mukavemet gerekçesiyle G.D.’den, G.D.’nin ise orantısız güç kullanıldığı iddiasıyla Özel Harekat polislerinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu bildirildi.

İL BAŞKANI DA OLAY YERİNE GELDİ 

İl Başkanı Hasan Şenel’in de olay yerine gelerek süreç hakkında bilgi aldığı öğrenilirken, adli tahkikatın sürdüğü olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

OperasyonAK PartiArdahanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Yazık oldu polislere. Başlarına gelmeyen kalmayacak. 20 6 Yanıtla
    Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    he o kesin meslegi bitti bi bak hangi parti ona göre hareket edilir 8 6
  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    iceride büyük kavga var partide 11 1 Yanıtla
  • Haydar Alkilinc Haydar Alkilinc:
    Bir Devlette Polis kendini güvende oldugunu bilmesse, görevini de ona göre yapar. Polis e karsı gelinmez o kadar. Güzelce gidersin karakolda avukatınla meseleyi çözersin. Ama ne demek agız dalaşına girmek. Sen isaril de olsan veya İngiltere de sana gösterirler. 9 0 Yanıtla
    O Z O Z:
    Yanlışın var 0 0
  • Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    halkımız polislere sahip 7 0 Yanıtla
  • Ali akçay Ali akçay:
    Evet şimdi bakacağız AKP taraflımı tarafsızımı emniyet güçleri görev yaptığı sırada AKP il başkan yardımcısı emniyet güçlerini engellemekten haklarında işlem yapılacak mı...... 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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