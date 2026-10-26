Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sıfır Bir dizisinde rol alan Cengizhan Yurdutek, Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Yurdutek’in adli kayıtlarında kasten yaralama, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.
Sıfır Bir dizisinin oyuncularından Cengizhan Yurdutek, Burak Doğan'ın haberine göre; Karadağ’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi.
ADLİ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Yurdutek’in adli kayıtlarında kasten yaralama suçundan iki, basit yaralama suçundan bir kayıt bulunduğu belirtildi. Listede ayrıca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçuna ilişkin bir kayıt da yer aldı.
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