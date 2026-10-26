Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Sıfır Bir dizisinin oyuncularından Cengizhan Yurdutek, Burak Doğan'ın haberine göre; Karadağ’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi.

ADLİ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yurdutek’in adli kayıtlarında kasten yaralama suçundan iki, basit yaralama suçundan bir kayıt bulunduğu belirtildi. Listede ayrıca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçuna ilişkin bir kayıt da yer aldı.