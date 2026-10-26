Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı - Son Dakika
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Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

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Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
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Sıfır Bir dizisinde rol alan Cengizhan Yurdutek, Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Yurdutek’in adli kayıtlarında kasten yaralama, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.

Sıfır Bir dizisinin oyuncularından Cengizhan Yurdutek, Burak Doğan'ın haberine göre; Karadağ’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi. 

Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

ADLİ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yurdutek’in adli kayıtlarında kasten yaralama suçundan iki, basit yaralama suçundan bir kayıt bulunduğu belirtildi. Listede ayrıca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçuna ilişkin bir kayıt da yer aldı.

Sıfır BirKaradağMagazinTürkiyeDiziSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • işte yeniden işte yeniden:
    yazık etmiş kendine...dizideki karakterin aynısı olacam diye yılları hapiste geçecek 0 0 Yanıtla
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