Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika
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Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü

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Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
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Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına tepki gösterdikten sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral, bu kez Azerbaycanlı gazeteci Aziz Alibeyli'nin hedefi oldu. Alibeyli'nin, "Oktay Saral gibi insanlara ders olsun. Azerbaycan laik, hukuk devletidir. Okul kurallarını Bakü belirler, Trabzon Of'taki bir danışman değil" sözleri tepki çekti. Çok sayıda kişi, Alibeyli'ye kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiği yönündeki tartışmalar Türkiye'ye de yansırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamaları iki ülke arasında siyasi polemiğe neden oldu.

Saral'ın görevinden ayrılmasının ardından Azerbaycanlı gazeteci Aziz Alibeyli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Aliyev yönetimine yakınlığıyla bilinen Alibeyli, Saral'ın Azerbaycan'ın içişlerine karıştığını savunarak sert ifadeler kullandı.

Alibeyli, "Oktay Saral gibi insanlara ders olsun. Azerbaycan laik, hukuk devletidir. Okul kurallarını Bakü belirler, Trabzon Of'taki bir danışman değil" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Oktay Saral, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki göstermişti.

Saral, "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den gelen benzer açıklamalara Bakü yönetimi de tepki göstermiş, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin Azerbaycan'a girişinin yasaklandığı bildirilmişti.

OKTAY SARAL GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Tartışmaların ardından Oktay Saral, 2016 yılından bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saral, açıklamasında, "Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"MAKAMLAR GELİP GEÇER, UNVANLAR EL DEĞİŞTİRİR"

İstifa açıklamasında değerlerinden vazgeçmediğini vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir."

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Görevinden ayrılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini sürdüreceğini belirten Saral, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim."

Saral, açıklamasını "Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin" sözleriyle tamamladı.

AZERBAYCANLI GAZETECİYE TEPKİ YAĞDI

Alibeyli'nin özellikle Saral'ın memleketi Trabzon'un Of ilçesini hedef alan ifadeleri tepkilere neden oldu. Açıklamaları eleştiren bazı kullanıcılar, Azerbaycanlı gazetecinin kendi ülkesindeki sorunlara odaklanması gerektiğini savundu.

Tepki gösteren bir kullanıcı, "Kendi ülkesindeki yolsuzluklara laf söylemeyen adam kalkmış başka bi ülkenin aldığı kararı sorguluyor" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı, "İzlediginiz bu yanlış politikalar yüzünden kötü bir noktadasınız" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise "Kendi ülkenize bakın" sözleriyle Alibeyli'ye tepki gösterdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (84)

  • JY JY:
    AZERBAYCAN'I BAŞÖRTÜ KONUSUNDA VERDİĞİ KARARI DESTEKLİYORUM. DARISI TÜRKİYE'MİN BAŞINA. OKULLAR BİLİM ÖĞRENME YERİDİR VE OKULLARDA DİNLERİN YERİ YOKDUR. İLLAKİ KAPANMAK İSTEYENLER OTURSUN EVDE ÇOCUK BAKSIN EĞİTİM, BİLİM ONLARIN NEYİNE 28 89 Yanıtla
    Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Laiklik kâğıtta yazdığı gibiyse dine karışmamaktır! aksi halde laiklik dinszilik olur… Bakış açına gelince hastalıklı ayrıştırıcı ve tükenmeye yüz tutmuş nesli tükenmekte olan dar görüşlü insanların açısına benziyor. zira bilime güvenen kendine inanan kişi elindekini ortaya koyduktan sonra dayatmaya uğraşmaz aksi halde bilim diye ortaya attığı şey küçülür yok olur.. Dayatma varsa dayatılan şey küçüktür, zayıftır… 46 6
    ünal yalçın ünal yalçın:
    sen önce bı adam olmayı öğren. sonra millete akıl ver hadsiz herif... bu ülkede başı örtülü kadınlar okula gidiyor... gücün yetiyorsa engelle bakalım.... 22 7
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    azerbaycanli gazeteciye karsiliyorum. sonucda bizim turkiye in isine de baska devlet karisamaz. 7 11
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sayin oktay saral madem baska devletin ic islerine karisabilecek currettesiniz neden Amerika bizim paranizi alip f35 vermediginde karismadiniz ? ya da kafir israile islami teblig edip durdurmadiniz onlari ?? hep show pesinde 7 8
    Yüksel Eroğlu Yüksel Eroğlu:
    Bilim insanlarının tarihten bugüne nasıl yetiştiğini bir öğren sonra buralara açıklama yap. İnançsız bir insanın bilgisine anca sizin gibilerin ihtiyacı var. Ayrıca Türkiyem demişsin. Türkiye senin hayalini kurduğun inançsızlar sürüsünün yönettiği bir ülke olmadı olmayacak. Eğer çok istiyorsun git azerbaycanda kafana göre takıl. Cahil şey. 8 5
    kayan abi kayan abi:
    Oraya git ozaman .. açık giyinince sorun yok kapalı giyinince sorun var oylemi zekaya bak çay demle hahahhahaaa 5 6
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Biz Turkler Azerbqycanin kayitsiz sartisiz arkaisndayiz isterse din degistirsin Turkmu degil mi ona bakariz Yasasin Buyuk Turk Milleti Turk olmqyan unsurlar iktidardaki etkisini kullanarak Turk milletinin arasini qcmaya claisiyor Turk kardesligini baltalayaeak arap seviciligini tek alternatif yapmak istiyorlar bu kirli akli kayitsiz sartsiz RET ediyoruz 3 4
    Emre ARSLAN Emre ARSLAN:
    Hadi oradan JY. Senin bilimden anladığın başı açık olmak mı? Bilim yapmak için başını açmak mı gerekiyor. Tam bir hastalıklı ve bağnaz zihniyete sahipsin. Şimdi Azerbaycan bu yasak geldi diye Azerbaycan çağ mı atlayacak. Az mantıklı düşün. Bu arada senin kaç bilimsel makalen, kongre sunumun, kitap bölümün var... 4 3
    İcardi Mauro İcardi Mauro:
    Sanamı sorcak millet acılıp kapancagını ucbe benım kızım kapanmak istiyo gelde yüzüme sole senın karın kızın anan tayt mini etegine biz karısıyozmu 4 2
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Mesut dayatmadan bahsetmis DIN baslibaşına dayatma kültüdür zaten aslanim sen baska seyleree mi dayatmayi ariyorsun 2 1
    Ayhan Adıgüzel Ayhan Adıgüzel:
    sen ailende sorumlusun sen mınafıksan bize ne ecdadımız binlerce şehit verecek İslam için bayrak için vatan için hayırdır 1 2
    stanciu george stanciu george:
    bak jy misin siyonistmisin ermenimisin nesin bilmem ama birşeyi unutma burası müslüman yurdu ya bizim toprağımızda bize saygı duyacaksın yada defolup gideceksin sen kimsin de kimin ülkesinde kime posta koyuyorsun 1 1
    B.Volkan T. B.Volkan T.:
    Amacın kendine küfrettirmek ise tebrikler başardın... 0 2
    bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    Kim nasıl yaşayacağını sana mı soracak ? Kim silker Yalova kaymakamını. 1 1
    Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    dünyanın 150 yıl gerisinde olan bir garip Azerbaycan. Çok garip değil mi bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin türban tesettür çok önemli değil. azerbaycan maalesef rus egemenliğinden kurtulamamış bir kısmı da iran toprağı olan bir garip kabile ülkesi. bu görüş ülkemizinde hala kanayan yarası değil mi? türban varsa laiklik elden gider anlayışı saçma sapan bir anlayış. herkesin yaşantısı kendine. kimse karışamaz ve karışmamalı. AÇIKLIK LAİK OLMAK DEĞİLDİR. 0 1
    ALİ YILDIRIM ALİ YILDIRIM:
    provakatörlere dikkat edin arkadaşlar bunlar iki ülkenin arasını bozmak istiyor 0 0
    Ruhi Kara Ruhi Kara:
    Yoruma bak :) Başörtüsünü nasılda getirip ilime, bilime dayadın. Nasılda ölçüp biçtin.. 0 0
    İbrahim Gök İbrahim Gök:
    Hep itrail taraflı yorumların, bellki haberler com da sana destek veriyor.. Bizim yorumlara yer yok.. Senin yapay zeka bike olduğunu düşünüyorum.. 0 0
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Neresi yanlış. Adam ülkesinin iç işlerine karışmasınin sonuçlarıni hatırlatıyor. Boş muhabbet le olmuyor donya lideri. Eylemlerle olur. Dünyada özelikle fan Fin fon dan sonra Türkiye yi ciddiye alan yok 24 14 Yanıtla
    Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    aynisi bize olsa hos olurmu? olmaz, kendinize gelin, laiklik dinsizlik degildir, bunu kafaniza sokun, din islerini devlet isleri ile karistirmamaktir, ogrenin artik, muslumanlari soguttunuz bu kargasa ile, diyanet te kis kis guluyor, haram nedir helal nedir kul hakki nedir, israf haramdir , laik nedir anlatmiyor varsa yoksa oruclu iken sakiz cignersem orucum sakatlanirmi? oruc nefsini terbiye icin,,, gozunun onunde olacak dokunmuyacaksin sana haram, kil dan tuyden nefsin uyanmiyacak, sortluyada turbanliyada karismiyacaksin, sen ceza veremez ayipliyamazsin, haddin degil.. ,, her koyun kendi bacagindamn asilir,,, turban takip boya reklami yapar gibi boyanmiyacaksin, tahrik etmiyeceksin, ne ise yariyor diyanet? 8 1
  • Batan Göneş Batan Göneş:
    Azerbaycanli gazeteci sen kimsinki dil uzatìyorsun sen önce kimin u?akligìni yaptigini bil türkiye olmasaydı sizi barindìrmazlardì oralarda 18 14 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Türkiye Özal zamanında azarbeycan in yardım isteğini. Siz alevisiniz biz Sünni diyerek ret etti. Azarbeycan İsrail in desteği ile kendi kendine topraklarıni geri aldı. Azarbeycan Türk tür ve Türk kültürünü korumak istiyorsa saygı duyulacak. Sen ülkeni Afganistan sekili cemmat Arap kültürlü bir toplum yaratmaya çalışıyorsun. Azarbeycan bunu kabul etmedi laik bir ülkedir 2 1
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Turk milleit korudu azerbqycani sirf Turk oldugu icin sizler degil biz Turkler azerbqycan devleti ve milleitne Turk oldugu icin kardesnderiz neye inandigi ne giydigi icin degil bu konuda Turklerden baskasina konusma haddi dusmez kendi yolunuzabakin aiznliksiniz Tuaepacililla tarmin olmak sizin isiniz Turklwre is ogretmek haddinize degilidir 1 1
    Münir pekel Münir pekel:
    O zaman sende onların yaptığı gibi bu gazeteciye uluslararası yaptırım uygula, adamlar geçen hafta bir düzine kişiye gider yaptı 1 0
  • Mehmet Sait Aydoğdu Mehmet Sait Aydoğdu:
    KARABAG ZAMANI NEDEN GARDAS GARDAS DİYORDUNUZ SIMDI GALGA BIZIMLE GECIYIRSUNUZ 19 5 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bizene kendi ülkeleri adamların umuruda olsak bu çıkışı yapmazlar 3 6 Yanıtla
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