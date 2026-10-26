Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu - Son Dakika
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Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu

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Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
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Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
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Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıl önce kaybolan 2 çocuk annesi Elife Doğrul'un dosyasında Müge Anlı'nın canlı yayınında kan donduran iddialar ortaya atılırken, iddiaların odağındaki aile üyelerinin açıklamalarına çileden çıkan ünlü sunucu "Siz köpek misiniz?" diyerek sert tepki gösterdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındayken kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul’un akıbeti, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. 23 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamayan talihsiz kadının dosyasına ilişkin canlı yayında dile getirilen iddialar ekran başındakileri dehşete düşürdü.

"BAŞINI KESİP SOBADA YAKTI"

Programda konuşan tanıdık ve aile yakınlarının iddialarına göre; Elife Doğrul, eski eşinin ağabeyi (kayınbiraderi) Metin Musacalı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Yayına katılan Ömer Kan, cinayetin ardından evde yaşanan dehşet anlarını "Metin bize sobayı yaktırdı, bizi öbür odaya gönderdi. Evde ağır bir koku sardı. Yüzde yüz Elife’yi sobada yaktılar. Bütün aile bunu biliyor ancak korkudan kimse konuşamıyor" sözleriyle anlattı. 

Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna

Canlı yayında gündeme gelen bir diğer şok iddia ise genç kadının başının kesilip poşete konularak sobaya atıldığı ve bu dehşet eyleminin evdeki diğer kadınların gözünü korkutmak amacıyla yapıldığı yönünde oldu.

"ÇUKUR KAZDIRIP CESEDİ GÖMDÜRDÜ"

Yayına katılan bir diğer tanık Muhammed Baycur ise olayın yaşandığı dönemde henüz 14-15 yaşlarında olduğunu belirterek, Metin Musacalı’nın gece saatlerinde kendisine tarlalık bir alanda çukur kazdırdığını söyledi. Çukur kazarken iki ayak gördüğünü ve bir cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini ileri süren Baycur, ayrıca bir valiz dolusu kadın kıyafetinin ve fotoğrafların da dere kenarında yakıldığını iddia etti.

"ÇUKUR KAZDIRIP CESEDİ GÖMDÜRDÜ"

Yayına katılan bir diğer tanık Muhammed Baycur ise olayın yaşandığı dönemde henüz 14-15 yaşlarında olduğunu belirterek, Metin Musacalı’nın gece saatlerinde kendisine tarlalık bir alanda çukur kazdırdığını söyledi. Çukur kazarken iki ayak gördüğünü ve bir cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini ileri süren Baycur, ayrıca bir valiz dolusu kadın kıyafetinin ve fotoğrafların da dere kenarında yakıldığını iddia etti. 

Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI: SİZ KÖPEK MİSİNİZ? 

İddiaların odağındaki kayınbirader Metin Musacalı'nın canlı yayında çelişkili açıklamalar yapması ve ailenin olayı yıllarca gizlediğinin öne sürülmesi üzerine program sunucusu Müge Anlı adeta çileden çıktı. Olayın üzerinin örtülmeye çalışılmasına ve ailenin tepkisizliğine sert sözlerle yüklenen Müge Anlı, yayında şu ifadeleri kullandı: "Siz köpek misiniz? Af buyurun yani! Bir insan bir evde öldürülecek, sobada yakılacak ve siz sadece 'Korktuk' diyerek susacaksınız, hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edeceksiniz öyle mi? Bu nasıl bir vicdandır?"

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    Yorumlar (1)

  • bnsshoes34 bnsshoes34:
    bu sesssizlik yargının açıkları nasılsa suçlu böyle bir suçla girse 3 yıl kapalı 2 yıl açık girer çıkınca banada zarar verir korkusu caydırıcılık malesef sıfır 1 0 Yanıtla
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