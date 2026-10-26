Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

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Terör örgütü PKK Sincar\'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
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Terör örgütü PKK Sincar\'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
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Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı. Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asılırken devir işleminde ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ", silah bırakarak Irak ordusuna entegre edildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi. Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.

SİLAHLARI VE ASKERİ NOKTALARI DA KAPSIYOR

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.

ÇELMERA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

PKK/YBŞ mensubu 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da tören düzenlendi. Törene YBŞ ve Irak hükümeti temsilcileri katıldı.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı açıklamada uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.

ŞengalGüncelTerörIrakPKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    vay beeee terör örgütü pekaka bitti yavvvv ???????? yersennnn 10 13 Yanıtla
    gunaydın Türkiye gunaydın Türkiye:
    kimse yemiyor bu yalanları. AKP MHP gidici 4 14
    Gursel Kalen Gursel Kalen:
    Bitmedi siyasi oldu. Dağdan şehire iniyorlar. 7 5
    Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    hayvan terliyse yemez tabi gargara da olur 5 3
    Seko Seko Seko Seko:
    Sen öyle san isim degiştirip devam edecekler ilerde şuan apo dan kurtulmak istiyorlar apodan bagimsiz devam edecekler ben silah biraktiklarina inanmiyorum 2 3
    128547Ab& 128547Ab&:
    Eko yemiş 1 1
  • gunaydın Türkiye gunaydın Türkiye:
    milleti kandırın 3 8 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Asıl kandırma işi 100 yıl önce yapıldı. Araplara isyan etti düşman dediniz İsyan eden Araplara dost oldunuz dost olanlara düşman. Suudi arab. da isyan eden Şerif Hüseyin oğlu Irak ın ilk kralıydı. Bil bakalım Türkiye Cumhuriyetinde kimi ziyaret etti? 4 2
    Ugur Ayhan Ugur Ayhan:
    sen ne istiyon fikrini beyan ette bilelim 4 1
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Evet Şerif Hüseyin İngilizlerin bağımsız arap krallığı vaadine kanarak Osmanlıya isyan etmiştir savaş sonu umduğunu alamayınca ve suudilere kaybedince pişman olmuş ömrünün sonunu pişmanlık içinde geçirmiştir. Oğlu Irak kralı olarak Türkiye'ye gelmiş ve ATATÜRK'ü ziyaret etmiştir. O dönemde Türkiye Cumhuriyetinde kim var ki kimi ziyaret etsin öyle bir sormuşsun ki sanki bir sır:)) Feslinin tarihini okuyup safsataların etkisinde kalmayın 1 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Eko da yemiş 0 0
  • vedat cici vedat cici:
    said nerdesin bak seninkiler 5 3 Yanıtla
  • demokratikfikir demokratikfikir:
    Artık devlet tarafından da bazı radikal demokratik adımların atılması terörsöz Türkiye projesinin hızlanması için elzemdir. 3 4 Yanıtla
    êli Kürdi êli Kürdi:
    Asla bu zihniyetin şehirlere inip Kürtlerin başına bela edilmesi Kürt halkina yapılacak en büyük ihanet olur ne halleri varsa görsünler Avrupa'ya Amerika'ya hatta mümkünse uzaya gitsinler yeterki kurtl halkının başına bela edilmesinler 4 1
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Olur, peki oldu olacak ne gibi adımlar atalım onu da söyle bay bilmiş özerklik verelim ikinci bir başkent ilan edelim, Türkiye Cumhuriyeti adını değiştirelim söyle ne yapalım. Sen kapına dayanan kişiye her istediğini veriyor musun? 2 0
    vedat cici vedat cici:
    ne öneriyorsun 0 1
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Çatışmaya girmiş olan hiç biri Türkiye ye dönmez. dönemez. 0 0
  • Ali Orhan Ali Orhan:
    Sadece forma değişmiş yakın da vay halimize 2 2 Yanıtla
    vedat cici vedat cici:
    bu tiplerin şansı yok dikerler 0 1
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