Almanya\'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı

Bremerhaven limanından ayrılan kruvaziyer gemisi, fırtınanın etkisiyle limanda bekleyen bir konteyner gemisiyle çarpıştı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FIRTINADA KONTEYNER GEMİSİNE ÇARPTI

Bremen Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre kaza, dün gece TUI Cruises şirketine ait Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer gemisinin, 2 bin 428 yolcu ve 922 mürettebatla Kanarya Adaları’na gitmek üzere Bremerhaven limanından ayrıldığı sırada yaşandı. Limandaki Columbus iskelesinden römorkörler eşliğinde hareket eden gemi, şiddetli fırtınanın etkisiyle iskelede bekleyen MSC Victorine isimli konteyner gemisine çarptı.

CANKURTARAN FİLİKALARI PARÇALANDI

Çarpışmada yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık açıldı, cankurtaran filikaları da parçalandı. İki geminin çarpışma anı, kruvaziyerdeki yolculardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, 20 günlük tatil için Kanarya Adaları’na gitmeye hazırlanan bir kadın yolcunun çarpma sırasında “Sanırım yolculuk burada sona eriyor” dediği duyuldu.

YOLCULAR GECEYİ GEMİDE GEÇİRDİ

Kazada yolcular ve mürettebattan yaralanan olmadı. Kruvaziyer gemisi Columbus iskelesine geri çekilirken, yolcular ve mürettebat geceyi gemide geçirdi.

Gemiyi işleten TUI Cruises, gün içinde ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.