2-0\'dan döndüler! Selçuk Şahin\'in sevinci geceye damga vurdu

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekip, 50. dakikada Kanga ve 62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

BATMAN PETROLSPOR'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

İki farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Batman Petrolspor, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 85. dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Biron, attığı golle Batman Petrolspor'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

SELÇUK ŞAHİN TRİBÜNDE YERİNDE DURAMADI

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, cezası nedeniyle karşılaşmada saha kenarında görev yapamadı. Mücadeleyi tribünden takip eden genç teknik adam, takımının iki farklı geriye düşmesine rağmen geri dönüşüne tanıklık etti.

Uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünün ardından büyük mutluluk yaşayan Şahin, tribünde ayağa kalkarak takımını alkışladı. Yüzündeki gülümseme ve coşkulu alkışları kameralara yansıdı.

CEZALI OLDUĞU MAÇTA UNUTULMAZ GALİBİYET

Selçuk Şahin'in tribünden takip ettiği karşılaşmada Batman Petrolspor, son dakikada gelen golle üç puana uzandı. Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Batman temsilcisi, taraftarlarına unutulmaz bir galibiyet yaşattı.