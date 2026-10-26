Arda Güler\'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

El Clasico'nun ardından ortaya çıkan görüntülerde Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e seslendiği anlar dikkat çekti. Fransız yıldız, milli futbolcunun kendisiyle birlikte hareket etmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadi, gidelim! Arda, hadi, birlikte çıkalım! Birlikte çıkalım! Hadi!" Mbappe'nin Arda'ya defalarca seslenmesi, iki yıldız arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

ARDA GÜLER'İN SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Arda Güler'in rahat ve kendinden emin tavırları oldu. Mbappe'nin ısrarlı çağrılarına rağmen sakinliğini koruyan genç yıldız, beden diliyle adeta takımın önemli isimlerinden biri olduğunu hissettirdi.

Arda'nın çevresindeki hareketlilikten etkilenmeden sergilediği soğukkanlı duruş, genç yaşına rağmen Real Madrid'de kazandığı özgüvenin bir yansıması olarak yorumlandı.

MOURINHO'NUN BAKIŞLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Jose Mourinho'nun da bir süre Arda Güler'i izlediği görüldü. Mbappe'nin milli futbolcuya seslendiği anlarda Arda'nın sakin tavırlarını sürdürmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Real Madrid'in dünya yıldızları arasında kendinden emin duruşuyla dikkat çeken Arda Güler, El Clasico sonrasında da konuşulacak bir ana imza attı.

O anlardan kareler;