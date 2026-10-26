Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

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Arda Güler\'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
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Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e ısrarla seslendiği görüntüler dikkat çekti. Fransız yıldızın birlikte çıkmaya çağırdığı milli futbolcunun soğukkanlı ve kendinden emin tavırlarını görenler, "Arda artık bu takımın en iyisi gibi davranıyor." yorumlarını yaptı.

El Clasico'nun ardından ortaya çıkan görüntülerde Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e seslendiği anlar dikkat çekti. Fransız yıldız, milli futbolcunun kendisiyle birlikte hareket etmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadi, gidelim! Arda, hadi, birlikte çıkalım! Birlikte çıkalım! Hadi!" Mbappe'nin Arda'ya defalarca seslenmesi, iki yıldız arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

ARDA GÜLER'İN SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Arda Güler'in rahat ve kendinden emin tavırları oldu. Mbappe'nin ısrarlı çağrılarına rağmen sakinliğini koruyan genç yıldız, beden diliyle adeta takımın önemli isimlerinden biri olduğunu hissettirdi.

Arda'nın çevresindeki hareketlilikten etkilenmeden sergilediği soğukkanlı duruş, genç yaşına rağmen Real Madrid'de kazandığı özgüvenin bir yansıması olarak yorumlandı.

MOURINHO'NUN BAKIŞLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Jose Mourinho'nun da bir süre Arda Güler'i izlediği görüldü. Mbappe'nin milli futbolcuya seslendiği anlarda Arda'nın sakin tavırlarını sürdürmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Real Madrid'in dünya yıldızları arasında kendinden emin duruşuyla dikkat çeken Arda Güler, El Clasico sonrasında da konuşulacak bir ana imza attı.

O anlardan kareler;

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emir Emir Emir Emir:
    MBAPPE, BELİNGAM, VİNİCİUS,HUİJSEN,ARDA GÜLER'İ BİLİNÇLİ OLARAK EZMEYE,PASİFİZE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR.GEÇEN YIL BRAHİMİ YAPMAYA ÇALIŞMIŞTI.VİNİCİUS,ARDA BOMBOŞ OLMASINA RAĞMEN GOL PASI VERMEYİP ÖNÜNÜ KAPATAN 4 KİSİYE RAĞMEN KALEYE VURUYOR.MOURİNHO,VİNİCİUS,BELİNGAM,MBAPPE' NİN BASKISI İLE ARDA'YI OYUNDAN ÇIKARIP VEYA SON 8-10 DK OYUNA ALIP MORALİNİ BOZMAK İSTEDİ AMA ARDA MÜTHİŞ OYUNLA ONUNDA PLANINI BOZDU. 0 0 Yanıtla
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