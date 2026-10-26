Kerem Aktürkoğlu\'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, eski takımına karşı oynanacak kritik mücadelede sahaya ilk 11'de çıkmak istediğini teknik direktör İsmail Kartal'a iletti.

İSMAİL KARTAL İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelen Kerem Aktürkoğlu'nun, derbide forma giymek için özel talepte bulunduğu belirtildi. Milli futbolcunun, RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlamak istediğini vurguladığı öğrenildi.

"KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun, İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede geçen sezon yaşanan 3-0'lık mağlubiyeti hatırlatarak şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım."

BU SEZON 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Eski takımına karşı oynanacak derbide kendisini göstermek isteyen milli futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise İsmail Kartal'ın vereceği kararla netleşecek.