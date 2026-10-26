Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Fransa\'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1'de fırtına gibi esiyor. Polonyalı futbolcu, takımının Strasbourg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atarken, özellikle ceza sahası dışından kaydettiği müthiş golle geceye damgasını vurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ocak ayında 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e sattığı Sebastian Szymanski, Fransız ekibindeki başarılı performansını sürdürüyor.
Rennes'in sahasında Strasbourg'u konuk ettiği karşılaşmada ilk gol, 34. dakikada Boulaye Dia'dan geldi. Ev sahibi ekip, 41. dakikada Szymanski'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
SOL AYAĞIYLA ADETA FÜZE GÖNDERDİ
Karşılaşmanın 61. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sebastian Szymanski, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.
Polonyalı yıldızın uzak mesafeden attığı olağanüstü gol, Roazhon Park tribünlerini ayağa kaldırdı. Maçı iki golle tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, Rennes'in 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.
RENNES ZİRVEYE YÜKSELDİ
Strasbourg karşısında aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükselten Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu. Rennes'in zirvedeki yerini koruyup koruyamayacağını ise PSG ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu belirleyecek. İki takımın 14'er puanı bulunurken, mücadeleden galip ayrılan taraf liderliği devralacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde ise Rennes haftayı zirvede tamamlayacak.
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