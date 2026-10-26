Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Oktay Saral görevinden istifa ettiğini açıklayarak "Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur" dedi.

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına ilişkin açıklamaları nedeniyle Bakü yönetiminin tepkisini çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Oktay Saral'ın açıklaması şu şekilde; 

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

"DEĞER VURGUSU" DİKKAT ÇEKTİ

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

NE OLMUŞTU? 

Oktay Saral, sosyal medya platformu X hesabından 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez.”

Türkiye'den gelen benzer açıklamalara sert tepki gösteren Bakü yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin Azerbaycan'a girişini yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Murat Uygur Murat Uygur:
    çok şükür 46 25 Yanıtla
    Özgür Sevindik Özgür Sevindik:
    Muratbey siz atanacaksız galiba şükrettiğinize göre 28 34
    dervis koc dervis koc:
    Sarıgül koruma arıyormuş bence başvur 15 30
    stanciu george stanciu george:
    niye çok şükür merak ettim 11 21
    Serkan Basar Serkan Basar:
    Allah Allah Neden İstifa Ettiki Durup Dururken ??? 18 2
    sade vatandaş sade vatandaş:
    patili dostlarımıza gelene gidene hırlıyor diye sert davranmıyalım onları sevelim koruyalım. 6 8
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Saral tesekkür ederiz..Agzindan bir gun positiv bir sey cikmadi hep negativ.. 8 6
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Azerbaycan , korkusundan bu şekilde davranıyor , bence tabii. Türkiye'nin hassas olduğu konuyu kaşıyor , gün yüzüne çıkarıyor. Ama Karabağ'da bizim yardımımızla üstünlük sağladığını kabul etmiyor. Türkiye'nin Türki cumhuriyetlerdeki bağlantılarına bakıp bizim bölgede abi sıfatına sahip olmamıza içerliyor vs vs herhalde yani 7 2
    Münir pekel Münir pekel:
    Rejim bir yere kadar yol verir sonra budar bu Türk devleti geleneğidir o yüzden ne oldum demiyeceğin… 4 1
    Serkan Basar Serkan Basar:
    niyee laaa yağlı kapı bırakılırmı ?? niye bıraktı?? 0 1
  • etem karatas etem karatas:
    Bu adamı sevdiğimden değil ama Aliyev için alınması kabul edilemez bir karar verirken bu kadar aciz duruma düşmeyin ülkelerin iç işlerine karışmayın yâda aldığınız kararların arkasında durun 28 7 Yanıtla
    Hasan yanık Hasan yanık:
    Karabag da onlarin meselesiydi niye karıştık o zaman? 2 0
  • mehmet demirtaş mehmet demirtaş:
    geliyor fon hainleri tek tek 15 5 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Dünyadan bi haber gazoz kapağını başkan zanneden beyinler 5 3
  • dervis koc dervis koc:
    Aliyev gibi birinin yüzünden olduysa çok yazık 18 1 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    aliyev 4 gün sonra türkiyede yapılacak zirveye katılacak.onun için güzel bir süpriz oldu. 5 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:17
Okan Buruk herkesi topladı Derbi için tek bir isteği var
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:43
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:36:17. #7.13#
SON DAKİKA: Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei