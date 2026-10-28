Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi - Son Dakika
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Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

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Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi
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Çocuktan Al Haberi programında “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş, 12 yaşına geldi. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son fotoğraflar, küçük yaşlarından hatırlanan Aktaş’ın yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.

Henüz 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi programında “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş, bugün 12 yaşında. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son kareler, onu küçük yaşlarından hatırlayanların ilgisini çekti.

“SEVGİ SÜT MÜ BİTSİN?” SÖZÜ HATIRLANIYOR

2014’te İstanbul’da doğan Nisan Aktaş, programdaki kendine özgü sözleriyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. “Sevgi süt mü bitsin?” sözü, ondan akıllarda kalan anlardan biri oldu. Programla tanınan Ebrar Demirbilek ve Çitos Efe gibi isimler de izleyicilerin hafızasında yer etti.

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

OYUNCULUK VE MÜZİKLE İLGİLENİYOR

Programın ardından oyunculuk ve müzik çalışmalarına yönelen Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı serisinin Melez Prenses filminde rol aldı. Müzik eğitimi alan Nisan’ın YouTube kanalında da içerikler paylaştığı biliniyor.

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

525 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabının annesi Zeynep Meltem Aktaş tarafından yönetildiği belirtiliyor. Hesaptan yayımlanan yeni fotoğraflar, küçük yaşta tanınan Nisan’ın yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.

InstagramMagazinBebekSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    habercilige bakın "Kadınca" dergisi gibi 1 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    çocukların yaşından büyük işlerde sadece para şan şöhret için anneleri tarafından kullanılmasına karşıyım ilerleyen yaşlarda kişilik bozukluklarına hatta bazı durumlarda intihara kadar gidiyor 0 0 Yanıtla
  • durur1155 durur1155:
    yahu arkadaş son dakika ile hep eleştiri yapıyorsunuz adamalr dikkatemi alıyorlar istemiyorsanız silin gitsin sanki adamlar zorlu okutuyor 0 0 Yanıtla
  • Adem EŞİYOK Adem EŞİYOK:
    ne yapalım bizde mi takibe alalım reklamını yapmak için Kaç para aldınız acaba. bir reklam da bize kaça olur, bebeklik fotoğrafı gönderirim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi - Son Dakika
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