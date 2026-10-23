1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis\'te hazırlıklar başladı

TBMM'ye önümüzdeki süreçte sunulacak kanun teklifleri arasında, yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme de yer alacak.

BORÇLAR 10 YILLIK ZAMAN AŞIMINA GÖRE SİLİNECEK

Düzenleme torba bir yasa teklifiyle yapılacak. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve toplumun en alt gelir grubunun yararlandığı GSS'den yararlanmak için prim ödemek gerekiyor. Prim borçlarını ödeyemeyenlerin borçları, 10 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak silinecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN GÜNDEME GELECEK

TBMM'de gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri başlıyor. Bir ay boyunca komisyonda sürecek görüşmelerin ardından bütçe kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek ve aralık ayı sonuna kadar görüşmeler tamamlanacak.

Bütçe mesaisi sürerken, görüşmelerin tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen kanun teklifleri için de hazırlıklar yapılıyor.

YARGI PAKETİ VE SİGARA DÜZENLEMESİ DE SIRADA

Boşanma, nafaka ve aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri içeren 13. Yargı Paketi üzerinde de çalışmalar sürüyor. 13. Yargı Paketi'nin bu yıl sona ermeden TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Çalışmaları devam eden sigara yasaklarına ilişkin teklif ile aynı teklifte yer alacak gıda takviyelerine ilişkin düzenlemelerin de bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesi iptal kararları doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir çalışması da hazırlanacak torba yasa teklifinde yer alacak.

MAVİ VATAN TASLAĞI DA MECLİS'E GELEBİLİR

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almak amacıyla çalışmaları süren ve "Mavi Vatan" olarak adlandırılan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki süreçte gündeme gelmesi bekleniyor. Yetkililer, konuyla ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Teknik ölçümlerin yapıldığını ve konuyu çalışan bakanlıkların görüşlerinin oluştuğunu bildiren yetkililer, çalışmaların metne döküleceğini ve bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Meclis'e gelebileceğini ifade etti.