Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Fon soruşturmasında eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama kararı verildi. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aydın, karara yapılan itirazın ardından Ankara'da yeniden gözaltına alınmıştı.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERTAN AYDIN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında daha önce adli kontrol kararı verilen eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı. Araştırma ve kampanya şirketi kurucusu olarak da tanınan Aydın'ın tutuklanması, hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından gerçekleşti.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ertan Aydın hakkında soruşturmanın önceki aşamasında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edildi. İtirazın ardından eski milletvekili hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli kontrol kararına yönelik itirazla başlayan süreç, Ertan Aydın'ın Ankara'da yeniden gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla devam etti.