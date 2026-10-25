Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından yakalama kararı çıkarılan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın, Ankara'da yeniden gözaltına alınmıştı. Aydın, son olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fon soruşturmasında eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama kararı verildi. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aydın, karara yapılan itirazın ardından Ankara'da yeniden gözaltına alınmıştı. 

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERTAN AYDIN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında daha önce adli kontrol kararı verilen eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı. Araştırma ve kampanya şirketi kurucusu olarak da tanınan Aydın'ın tutuklanması, hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından gerçekleşti.

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ertan Aydın hakkında soruşturmanın önceki aşamasında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edildi. İtirazın ardından eski milletvekili hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli kontrol kararına yönelik itirazla başlayan süreç, Ertan Aydın'ın Ankara'da yeniden gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla devam etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmazAdalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenaraFon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındıTürkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındıEski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konulduMustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMilletvekiliErtan AydınAK PartiGüncelAnkaraGündemAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • cihan duran cihan duran:
    Fatma bacı ya sakın dokunmayın. cehenneme gidersiniz. günah 11 3 Yanıtla
    Serkan Acar Serkan Acar:
    mustafa sarıgülede dokunmayın 1 2
    128547Ab& 128547Ab&:
    özgür Özel. ? 0 2
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    AF YOK BİZİ HIRSIZI KORUYACAĞIM DİYE SOKAKLARI ATEŞE VERİP POLİSLERE ASİT ATAN KNSIZLARLA KARIŞTIRMAYIN 8 4 Yanıtla
    Kasyus Aslan Kasyus Aslan:
    Sabah baskınları ile değilmi 0 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Taman işte doğrusu bu Silivri ye Eko nun yanına gönderin 7 1 Yanıtla
  • mustafaaytar72 mustafaaytar72:
    adil suçlular cezasını çekmeli 1 0 Yanıtla
  • guvenpekiyi guvenpekiyi:
    Yenilere ne zaman dokunacaksınız? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi Gelinle yaş farkı dikkat çekti Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 01:04:35. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei