Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı

Disney+’ta yayımlanacak “Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye” için paylaşılan ilk tanıtım, serinin yeni hikâyesinden görüntüler sundu. Fragmanda Recep İvedik’in, Nurullah’ın kahvehanesini kurtarmak için iş arayışına girdiği ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı görüldü. Yapımın iki bölüm halinde izleyiciyle buluşacağı açıklanırken, yayın tarihi henüz duyurulmadı.

İLK ÜÇ FİLMİ HATIRLATTILAR

Fragmanın ardından bazı izleyiciler, yeni yapımın mizahını serinin önceki filmleriyle karşılaştırdı. Yorumlarda özellikle ilk üç filmdeki komedi anlayışının özlendiği ifade edildi. Bazı izleyiciler, karakterin konuşma biçiminin ve hikâyenin eski filmlerdeki Recep İvedik havasını taşımadığını savundu.

BAZI YORUMLAR ŞÖYLE;

YENİ HİKÂYEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK

Fragmanda öne çıkan hikâyeye göre Recep İvedik, kahvehaneyi kurtarmak amacıyla yeni bir işe giriyor. Hulusi’nin yerine güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Recep’in bu süreçte yaşayacağı olaylar, filmin ilk bölümünün merkezinde yer alacak.