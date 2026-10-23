Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı - Son Dakika
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Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı

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Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik karakterine yeniden hayat verdiği sekizinci filmin ilk fragmanı yayımlandı. Tanıtımı izleyen bazı izleyiciler, serinin ilk filmlerindeki mizah anlayışını özlediklerini belirterek yeni fragmanı eleştirdi.

Disney+’ta yayımlanacak “Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye” için paylaşılan ilk tanıtım, serinin yeni hikâyesinden görüntüler sundu. Fragmanda Recep İvedik’in, Nurullah’ın kahvehanesini kurtarmak için iş arayışına girdiği ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı görüldü. Yapımın iki bölüm halinde izleyiciyle buluşacağı açıklanırken, yayın tarihi henüz duyurulmadı. 

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı

İLK ÜÇ FİLMİ HATIRLATTILAR

Fragmanın ardından bazı izleyiciler, yeni yapımın mizahını serinin önceki filmleriyle karşılaştırdı. Yorumlarda özellikle ilk üç filmdeki komedi anlayışının özlendiği ifade edildi. Bazı izleyiciler, karakterin konuşma biçiminin ve hikâyenin eski filmlerdeki Recep İvedik havasını taşımadığını savundu. 

BAZI YORUMLAR ŞÖYLE;

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı

YENİ HİKÂYEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK

Fragmanda öne çıkan hikâyeye göre Recep İvedik, kahvehaneyi kurtarmak amacıyla yeni bir işe giriyor. Hulusi’nin yerine güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Recep’in bu süreçte yaşayacağı olaylar, filmin ilk bölümünün merkezinde yer alacak. 

Şahan GökbakarMagazinSinemaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 8v6jprj59c 8v6jprj59c:
    evet kesinlikle ben de katılıyorum, ilk üç sinema harikaydı muhteşemdi... 2014 yılından sonra yani Recep İvedik dört‘ten sonra değişti bozuldu. Ben halen YouTube’da eski bölümlerini arasıra izliyorum çok güzeldi o günler ya 0 0 Yanıtla
  • 85mgmp82c9 85mgmp82c9:
    seri yukseldikce seviye dusuyor 0 0 Yanıtla
  • alperozbas73 alperozbas73:
    Milletin komedi Zekası bu filmler. Asıl trajı komik durum bu 0 0 Yanıtla
  • yusufcakmak0660 yusufcakmak0660:
    parası bittikçe çekiyo 0 0 Yanıtla
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