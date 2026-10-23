Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Mescid-i Haram’da yaşandığı iddia edilen ve kamuoyunda "Umreye giden evli çift sadece öpüştükleri için idam edildi" şeklinde yayılan iddiaların perde arkası ve yargılama süreci netleşti. Kutsal mekanda temizlik görevlisi olarak çalışan iki Bangladeş uyruklu şahsın ahlaka aykırı fiilde bulunduğu, olayı gizlice kayda alan şahsın ise şantajda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Yargılama sonucunda 2 kişi idam edilirken, videoyu çeken şahıs 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KUTSAL MEKANDA SKANDAL

Edinilen bilgilere göre, Mescid-i Haram'da temizlik personeli olarak görev yapan Bangladeş uyruklu Nazrul İslam ile Siti Akhtar arasında duygusal bir yakınlaşma başladı. İki şahsın 2023 yılının Mayıs ayında Mescid-i Haram içerisindeki kapılar arasında yer alan izole bir alanda uygunsuz fiilde bulundukları tespit edildi.

O ANLARI KAYDA ALDI

Olay sırasında nöbet tutması için anlaştıkları Hindistan uyruklu bir diğer çalışan ise durumu gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüleri daha sonra kadına karşı şantaj unsuru olarak kullanmaya çalışan şahıs, reddedilmesi üzerine videoyu yaydı. Görüntülerin yayılması ve olayın yetkililere intikal etmesi üzerine Ağustos 2023'te 3 şüpheli de gözaltına alındı.

"SADECE ÖPÜŞTÜLER VE EVLİYDİLER" İDDİALARI YALANLANDI

Olayın ardından gündeme gelen "Umreye gelen evli bir çiftin sadece öpüştüğü için ceza aldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yargılama dosyasına giren bilgilere göre şahısların işçi statüsünde ülkede bulundukları, evli olmadıkları ve Mescid-i Haram'ın mahremiyetini ağır şekilde ihlal ettikleri kaydedildi.

MAHKEME 'CAYDIRICILIK' GEREKÇESİYLE İDAM KARARI VERDİ

Suudi Arabistan yargı makamlarınca yürütülen ve yaklaşık 3,5 yıl süren yargılama neticesinde üst mahkeme nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Mescid-i Haram'ın kutsallığının, hürmetinin ve onurunun ağır şekilde ihlal edilmesini esas alarak, emsal ve caydırıcı olması amacıyla iki Bangladeşli sanık hakkında idam cezası hükmetti. Gizli çekim yapıp şantaj yoluyla videoyu yayan Hindistan uyruklu şahsa ise 20 yıl hapis cezası verildi.