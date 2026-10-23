Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası - Son Dakika
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Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

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Mescid-i Haram'da kutsal mekanın hürmetini ihlal eden uygunsuz fiilde bulunan Bangladeş uyruklu iki temizlik görevlisinin idam edildiği davada "öpüşen evli çift" iddiaları asılsız çıktı. Olayın içinde filmleri aratmayacak bir entrika var. İşte meselenin perde arkası...

Mescid-i Haram’da yaşandığı iddia edilen ve kamuoyunda "Umreye giden evli çift sadece öpüştükleri için idam edildi" şeklinde yayılan iddiaların perde arkası ve yargılama süreci netleşti. Kutsal mekanda temizlik görevlisi olarak çalışan iki Bangladeş uyruklu şahsın ahlaka aykırı fiilde bulunduğu, olayı gizlice kayda alan şahsın ise şantajda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Yargılama sonucunda 2 kişi idam edilirken, videoyu çeken şahıs 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KUTSAL MEKANDA SKANDAL

Edinilen bilgilere göre, Mescid-i Haram'da temizlik personeli olarak görev yapan Bangladeş uyruklu Nazrul İslam ile Siti Akhtar arasında duygusal bir yakınlaşma başladı. İki şahsın 2023 yılının Mayıs ayında Mescid-i Haram içerisindeki kapılar arasında yer alan izole bir alanda uygunsuz fiilde bulundukları tespit edildi.

O ANLARI KAYDA ALDI 

Olay sırasında nöbet tutması için anlaştıkları Hindistan uyruklu bir diğer çalışan ise durumu gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüleri daha sonra kadına karşı şantaj unsuru olarak kullanmaya çalışan şahıs, reddedilmesi üzerine videoyu yaydı. Görüntülerin yayılması ve olayın yetkililere intikal etmesi üzerine Ağustos 2023'te 3 şüpheli de gözaltına alındı.

"SADECE ÖPÜŞTÜLER VE EVLİYDİLER" İDDİALARI YALANLANDI

Olayın ardından gündeme gelen "Umreye gelen evli bir çiftin sadece öpüştüğü için ceza aldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yargılama dosyasına giren bilgilere göre şahısların işçi statüsünde ülkede bulundukları, evli olmadıkları ve Mescid-i Haram'ın mahremiyetini ağır şekilde ihlal ettikleri kaydedildi.

MAHKEME 'CAYDIRICILIK' GEREKÇESİYLE İDAM KARARI VERDİ

Suudi Arabistan yargı makamlarınca yürütülen ve yaklaşık 3,5 yıl süren yargılama neticesinde üst mahkeme nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Mescid-i Haram'ın kutsallığının, hürmetinin ve onurunun ağır şekilde ihlal edilmesini esas alarak, emsal ve caydırıcı olması amacıyla iki Bangladeşli sanık hakkında idam cezası hükmetti. Gizli çekim yapıp şantaj yoluyla videoyu yayan Hindistan uyruklu şahsa ise 20 yıl hapis cezası verildi.

BangladeşDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Zübeyr Doğan Zübeyr Doğan:
    Tebrik ediyorum. Verilen cezalar caydırıci olmus. Bir daha hiçbir edebsiz buna cesaret edemez. 22 15 Yanıtla
    Can Konyalı Can Konyalı:
    ingiliz olsaydı yapan şu an ülkesindeydi 21 5
    sehmus fatih sehmus fatih:
    evet 0 3
    Waterman Waterman Waterman Waterman:
    Ülkelerinize gelen batılıların yaptıkları pisliklere neden birşey yapamıyorsunuz iki tane evli garibana yapıp çocuklarını mağdur ediyorsunuz? 0 0
  • Hakan Yıldız Hakan Yıldız:
    Adil. laiklik saygılı olmaktır. insanlık saygılı olmaktır. özellikle böyle kutsal yerlerde bunu yapanlar din farketmeksizin cezası kesinlikle bu olmalıdır. 10 18 Yanıtla
    Mehmet Emin Güneş Mehmet Emin Güneş:
    Laiklik ile ne alakası var. Amacınız laikliği öne çıkarmak olunca herşeyden pay çıkarıyorsunuz 11 1
    Waterman Waterman Waterman Waterman:
    Bu dediklerin neden ülkene gelen batılılara geçerli değilde iki evli garibana geçerli ? Öldürmek yerine geride kalan yavrularını mağdur etmemek için baska bir ceza uygulanamamazmiydi eyy taş kalpli? 2 0
  • Can Konyalı Can Konyalı:
    Şeref yoksunları bunu yapan İngiliz Fransız ABD’li olsa bu idam kararını verir miydiniz 12 3 Yanıtla
  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    Hintliyi de Idam edeceklerdi cezası az olmuş !! 7 2 Yanıtla
  • TamOsmanli TamOsmanli:
    Ulan gundi Hintli yapmış yine yapacağını 7 2 Yanıtla
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