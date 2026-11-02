Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun - Son Dakika
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Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

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Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesine yönelik soruşturmada İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 3'ü kamu görevlisi 24 şüphelinin tespit edildiği soruşturmada 22 kişi gözaltına alınırken, şüpheli kişi ve şirketlerin yaklaşık 650 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen usulsüzlükler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi ve söz konusu ilaçların yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri araştırıldı.

Yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi.

650 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.

BAKAN GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında, kanser hastalarının tedavi güvenliğini tehlikeye atan ve hastaların şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştüren yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz!"

"HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz!"

Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Akın GürlekOperasyonİstanbulGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kara_kalem Kara_kalem:
    BU ÜLKEDE HALEN BU HÜKÜMET GÖREVDE OLMASI BİZİM MUZ CUMHURİYETİ OLDUGUMUZUN İSPATIDIR... ADALET BİTMİŞ EKONONİ SAĞLIK EDĞİTİM CAN GÜVENLİĞİ KAMUDAN SİYASETE KADAR HER KONUDA ÜLKE BİTMİŞ YAZIKTIR NE HALLERE GELDİ ÜLKE ÖNCEDEN GELECEK KAYGISI VARDI ŞİMDİ YAŞAM MÜCADELESİNE DÖNDÜ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İLK SIRADA HER GÜN ÜLKENİN % 80 BİREYLER FARKLI ALANLARDAN TEHDİT EDİLMEKTE...DÜŞMANA GEREK YOKKİ BİZİM KENDİ İÇ DÜŞMANIMIZ BİZE YETİYOR.... 10 4 Yanıtla
    doğrucu davut doğrucu davut:
    nasıl utanmaz bir algı mühendisisin sen ya hu? hangi namuslu insanın, kanuna uyan insanın kimin mal ve can güvenliği tehlikede? sanki meksikada yaşıyor gibi ülkenin yüzde 80 ni tehdit altındaymış. neyle tehdit ediliyorsun mesela söyler misin? nasıl bu kadar kolay yalan söylüyorsun.size inanan varsa onlar da sizin gibi provakatördür. ülkemiz sapasağlam ayakta elhamdülillah. ülke bitmiş diyerek aslında sen temennini belirtmişsin. ülke bitmmeiş sen bitsin istiyorsun. çünkü siz gerçekten bizden değilsiniz. 4 7
    doğrucu davut doğrucu davut:
    ya hu bu kadar lafı dolandırmana gerek yok. hırsız bld başkanları içeride ondan şikayet ediyoruz desene. hangi masum yolunda giden insana ne yapmış devlet?kim tehdit altında bir söyler misin? bu kadar kolay yalanı nasıl söyleyebiliyorsun ya hu? bir de rakam veriyor: ülkenin yüzde 80 ni tehdit altındaymış. kiminle yaptın bu anketi? ama mal bir kitlesi var bunların, kör , cahil, okumaz, ne derse yemeye hazır. halk tv den yaptıkları algı mühendisliği son bulunca troller eliyle buralarda yapmaya çalışıyorlar aynı mühendisliği. elhamdüliilah ülkemden memnunum. köy enstitülerinde tek parti zihniyeti yetişmiyor diye üzülüyor. eğitim bitmiş dediği o. eğer eşit olan öğrencilerden imam hatip mezunlarının katsayıları sebepsiz kırılsaydı o zaman eğitim başarılıdır derdi. sizin ciğerinizi biliriz biz. 3 3
    128547Ab& 128547Ab&:
    kara kalemmisin nesin adından belli seni mustafa dürttümü 0 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Atın bu Kara kalemide Eko nun yanina belki adam olur 0 0
    muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    Kalemin gibi kendinide karalara bağlamış ! 80 yıl boyunca bu ülkede resmi ve gayri resmi iktidarda idiniz ülkeye ne kazandırdınız! bugünkü belediyeleri arpalığa çevirdiniz her yerden bir pislik çıkıyor ! Şimdilerde dış ülkelerin saygı duyduğu bir ülke var!Bugünki savunma sanayimiz, sağlık sektörümüz, oto yollarımız ,barajlarımız ve saymakla bitmeyecek yatırımları inkar etmek vicdanslzliktir. 0 0
    Mehmet Kuzy Mehmet Kuzy:
    doğrucu davut bu kadar koyun olma. 800 milyar fon krizi normal mi sence? Hergün artan çeteler normal mi? Ya eğitim alanındaki saçma sapan uygulamalar niteliksiz eğitimler. Kusura bakma ama sen ya tam koyunsun ya da seninde cebine para giriyor ondan buraya meleyerek geliyorsun 0 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Bu ülke yi.sevmiyorsan bak yakın İran totoş oraya git İran kırması ırak kirmasimisin nesin bas git kardeşim başka ülkeye Türkiye mizden Türk lerden uzak dur totoş 0 0
  • Ismail Erzik Ismail Erzik:
    İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNAYANLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUM 9 0 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Ülke deve misali neremiz doğru ki 5 0
  • Nürettin Akbaba Nürettin Akbaba:
    insanın sağlığını hiçe sayarak en büyük cezalandırılma sı gerekiyor diye düşünüyorum 5 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    enflasyonist ortamlarda ahlak kaybolur 5 0 Yanıtla
    ibrahim güçlü ibrahim güçlü:
    Ahlak var ise bakîdir olmayan bir şey kaybolmaz 2 3
  • osman şahin osman şahin:
    Allahım bu nasıl bişey miletvekili çalıyor Cuma.başkan yardımcısı çalıyo belediye başkanı çalıyor soyan soyana bu ülkenin bunca hırsızlığa karşı ayakta durması mucize 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun - Son Dakika
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