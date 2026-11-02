Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Kara_kalem:

BU ÜLKEDE HALEN BU HÜKÜMET GÖREVDE OLMASI BİZİM MUZ CUMHURİYETİ OLDUGUMUZUN İSPATIDIR... ADALET BİTMİŞ EKONONİ SAĞLIK EDĞİTİM CAN GÜVENLİĞİ KAMUDAN SİYASETE KADAR HER KONUDA ÜLKE BİTMİŞ YAZIKTIR NE HALLERE GELDİ ÜLKE ÖNCEDEN GELECEK KAYGISI VARDI ŞİMDİ YAŞAM MÜCADELESİNE DÖNDÜ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İLK SIRADA HER GÜN ÜLKENİN % 80 BİREYLER FARKLI ALANLARDAN TEHDİT EDİLMEKTE...DÜŞMANA GEREK YOKKİ BİZİM KENDİ İÇ DÜŞMANIMIZ BİZE YETİYOR....

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doğrucu davut: nasıl utanmaz bir algı mühendisisin sen ya hu? hangi namuslu insanın, kanuna uyan insanın kimin mal ve can güvenliği tehlikede? sanki meksikada yaşıyor gibi ülkenin yüzde 80 ni tehdit altındaymış. neyle tehdit ediliyorsun mesela söyler misin? nasıl bu kadar kolay yalan söylüyorsun.size inanan varsa onlar da sizin gibi provakatördür. ülkemiz sapasağlam ayakta elhamdülillah. ülke bitmiş diyerek aslında sen temennini belirtmişsin. ülke bitmmeiş sen bitsin istiyorsun. çünkü siz gerçekten bizden değilsiniz. 4 7

doğrucu davut: ya hu bu kadar lafı dolandırmana gerek yok. hırsız bld başkanları içeride ondan şikayet ediyoruz desene. hangi masum yolunda giden insana ne yapmış devlet?kim tehdit altında bir söyler misin? bu kadar kolay yalanı nasıl söyleyebiliyorsun ya hu? bir de rakam veriyor: ülkenin yüzde 80 ni tehdit altındaymış. kiminle yaptın bu anketi? ama mal bir kitlesi var bunların, kör , cahil, okumaz, ne derse yemeye hazır. halk tv den yaptıkları algı mühendisliği son bulunca troller eliyle buralarda yapmaya çalışıyorlar aynı mühendisliği. elhamdüliilah ülkemden memnunum. köy enstitülerinde tek parti zihniyeti yetişmiyor diye üzülüyor. eğitim bitmiş dediği o. eğer eşit olan öğrencilerden imam hatip mezunlarının katsayıları sebepsiz kırılsaydı o zaman eğitim başarılıdır derdi. sizin ciğerinizi biliriz biz. 3 3

128547Ab&: kara kalemmisin nesin adından belli seni mustafa dürttümü 0 0

128547Ab&: Atın bu Kara kalemide Eko nun yanina belki adam olur 0 0

[email protected]: Kalemin gibi kendinide karalara bağlamış ! 80 yıl boyunca bu ülkede resmi ve gayri resmi iktidarda idiniz ülkeye ne kazandırdınız! bugünkü belediyeleri arpalığa çevirdiniz her yerden bir pislik çıkıyor ! Şimdilerde dış ülkelerin saygı duyduğu bir ülke var!Bugünki savunma sanayimiz, sağlık sektörümüz, oto yollarımız ,barajlarımız ve saymakla bitmeyecek yatırımları inkar etmek vicdanslzliktir. 0 0

Mehmet Kuzy: doğrucu davut bu kadar koyun olma. 800 milyar fon krizi normal mi sence? Hergün artan çeteler normal mi? Ya eğitim alanındaki saçma sapan uygulamalar niteliksiz eğitimler. Kusura bakma ama sen ya tam koyunsun ya da seninde cebine para giriyor ondan buraya meleyerek geliyorsun 0 0