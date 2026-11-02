17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın, 2008'den bu yana en sert aylık kaybını yaşadığı ekim ayının ardından kasımın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Orta Doğu’daki diplomatik temasların petrolü aşağı çekmesi, değerli metale destek oldu.

ONS ALTIN 3.900 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ons altın, 2 Kasım Pazartesi sabahı cuma kapanışına göre yüzde 0,73 değer kazanarak 3.904,20 dolara yükseldi. Reuters verilerine göre ons, ilerleyen saatlerde yüzde 0,9 artışla 3.911 dolara çıktı. Değerli metal geçen ay yüzde 6,8 değer kaybetmişti.

Cuma günü yaşanan sert düşüşte spot altın yüzde 3,5'in üzerinde gerileyerek 3.879,90 dolara inmiş, gümüş ise yüzde 6'dan fazla kayıpla 48,95 dolara düşmüştü.

GRAM ALTIN 6.275 LİRA SEVİYESİNDE

Ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki seyirle yön bulan gram altın da yeni haftaya yükselişle girdi. Cuma günü 6 bin 222 liradan kapanış yapan gram altın, son 24 saatte yüzde 0,74 değer kazandı.

Haftanın ilk saatlerinde gram altın 6.268,83 lira, çeyrek altın 10.318 lira, yarım altın 20.629 lira, Cumhuriyet altını ise 41.095 liradan satıldı. Dolar/TL 49,97 seviyesinde işlem gördü.

PETROLDEKİ SERT DÜŞÜŞ ALTINA NEFES ALDIRDI

Altındaki toparlanmanın başlıca nedeni petrol fiyatlarındaki gerileme oldu. Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.40 itibarıyla yüzde 3 değer kaybederek varil başına 110,08 dolara indi. Ekim ayında yüzde 13,6 yükselen Brent’in yanı sıra ABD tipi ham petrol (WTI) da yüzde 3,3 gerileyerek 100,69 dolara kadar düştü.

Petrol maliyetlerindeki gerileme enflasyon kaygılarını hafifletti. Tahvil faizleri ile ABD dolarındaki düşüş de faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için yeniden cazip hale getirdi.

DOHA’DAKİ GÖRÜŞMELER PİYASALARI RAHATLATTI

İranlı ve Katarlı yetkililerin, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik savaşını sona erdirmeye dönük görüşmelerini üst üste üçüncü gün sürdürmesi petroldeki düşüşü destekledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katarlı arabulucuların Tahran’ı Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik planı 2 güne indirmeye ikna ettiğini açıkladı. Plana göre ilk gün ABD’nin bir dizi adım atması, ikinci gün ise gemi trafiğinin yeniden başlaması öngörülüyor.

Axios’un kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomasiyi tercih ettiğini söylediği ve bu yaklaşımın Netanyahu’yu endişelendirdiği ileri sürüldü. OPEC+ ise hafta sonu mevcut üretim hedeflerini aralık ayına kadar koruma kararı aldı.

“DÜŞÜŞ GEÇİCİ OLABİLİR” UYARISI

Bölgedeki riskler ise henüz ortadan kalkmış değil. Körfez’de gemilere yönelik saldırılar sürerken, Suudi Arabistan açıklarında bir tanker 2 mermiyle vuruldu. 31 Ekim’den bu yana bölgede en az 10 saldırı bildirildi.

Rabobank’ın kıdemli enerji stratejisti Florence Schmit, fiyatlardaki düşüşün geçici bir gerileme olduğunu öne sürdü. Schmit’e göre mevcut söylemler Orta Doğu’da gerginliği tırmandırarak petrolü yeniden yukarı çekebilir.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI SATIŞ DALGASI ALTINI DA VURMUŞTU

Altın, geçen hafta yalnızca petrol ve faiz baskısıyla değil, hisse piyasalarındaki çalkantıyla da sarsıldı. Yapay zeka harcamalarının kârlılığına yönelik şüphelerle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış altını da aşağı çekti. Bazı yatırımcıların zararlarını kapatmak ya da teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için altın satmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu baskının hafta başı itibarıyla hafiflediği gözlendi.

FED’İN ARALIK KARARI MERCEK ALTINDA

Fed, ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu. Karar 10'a karşı 2 oyla alınmış, iki üye 25 baz puanlık artırım talep etmişti. ABD Merkez Bankası, yılın son faiz kararını 8-9 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantıda açıklayacak. Piyasalar aralıkta olası bir faiz artırımını yüzde 75 ile 81 arasında değişen ihtimallerle fiyatlıyor.

GÖZLER ARA SEÇİM VE İSTİHDAM VERİSİNDE

Yatırımcıların bu haftaki ilk odağı, 3 Kasım Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri olacak. Petrol piyasasında, seçimlerin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden şiddetlenebileceği endişesi fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürüyor.

Haftanın son kritik verisi ise cuma günü gelecek. Ekim ayı tarım dışı istihdam verisinde 55 ila 63 bin kişilik artış, işsizlik oranında ise yüzde 4,2 bekleniyor. Bu verinin, Fed’in aralıktaki faiz artırımı ihtimali üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Altını birikim aracı olarak kullanan küçük yatırımcı için hafta başındaki yükseliş, sert düşüşün ardından gelen ilk toparlanma anlamına geliyor. Ancak bu tablo, düşüş eğiliminin sona erdiğini tek başına göstermiyor. Teknik analistler, onsta 3.920 dolar seviyesini kısa vadede yükselişin önündeki ilk direnç olarak takip ediyor. Reuters anketinde de altın için bu yılın ortalama fiyat tahmini düşürülürken gelecek yılın beklentisi yukarı yönlü revize edildi.

Yurt içindeki yatırımcı açısından gram altının fiyatı yalnızca ons altına değil, dolar/TL kuruna da bağlı. Ons yükselirken kurun yatay kalması ya da gerilemesi, gram altındaki artışı sınırlayabiliyor. Ziynet altınlarda ise alış ile satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor. Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altında bu fark 230 lirayı aşıyor. Kısa vadeli alım-satımlarda bu makas, olası kazancın önemli bir bölümünü eritebiliyor.

Bu hafta salı günkü ABD ara seçimleri, Doha’daki görüşmelerin sonucu ve cuma günkü istihdam verisi, altında sert fiyat hareketlerine yol açabilecek başlıca gelişmeler olarak öne çıkıyor. Petrolün yeniden yükselmesi ya da güçlü bir istihdam verisinin Fed’in faiz artırımı beklentisini güçlendirmesi altın üzerinde yeniden baskı oluşturabilir. Diplomatik bir anlaşma ve petroldeki gerilemenin sürmesi ise toparlanmayı destekleyebilir.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.