Reklam Kurulu yanıltıcı indirim reklamlarına 1 milyon 83 bin 706 TL ceza verdi - Son Dakika
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Reklam Kurulu yanıltıcı indirim reklamlarına 1 milyon 83 bin 706 TL ceza verdi

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Reklam Kurulu, '14 günün en düşük fiyatı' ve 'sepette yüzde 80 indirim' ifadeli reklamlarda ürünlerin indirim öncesi fiyattan satılmadığını tespit etti. Kurul, ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası verilmesine ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, bir internet alışveriş platformunda '14 günün en düşük fiyatı' ve 'sepette yüzde 80 indirim' ifadeleriyle yayımlanan yanıltıcı reklamlar nedeniyle bir firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bir internet alışveriş platformunda yayımlanan '14 günün en düşük fiyatı' ve 'sepette yüzde 80 indirim' ifadeleriyle tüketicilere sunulan ürünlerin, indirim öncesi fiyat üzerinden gerçekte satılmadığı tespit edildi. İncelemelerde, ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi. Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüketiciyi yanıltan reklam ve indirim uygulamalarına karşı mücadelemiz devam ediyor."

Kaynak: DHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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