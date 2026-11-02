AVM\'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 1 Kasım'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, 36 yaşındaki bir adam ile kimliği açıklanmayan kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre ailesiyle birlikte alışveriş merkezinde dolaşan adam, kadının 7 yaşındaki oğlunu arkadan iterek yere düşürdüğünü ve 2 yaşındaki kızının başına vurduğunu öne sürdü. Çocuklarına saldırıldığını iddia eden baba, kadınla karşı karşıya geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Olay anına ilişkin görüntülerde, adamın sarı bluz ve siyah etek giyen kadınla tartıştığı görüldü. Alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri, tarafları sakinleştirmek ve tartışmanın büyümesini önlemek için müdahalede bulundu.

Ancak taraflar birbirlerine bağırmaya devam etti. Bir süre sonra kadına doğru ilerleyen adam, onu geriye doğru itti. Bunun üzerine kadın, adamın göğsüne ve yüzüne iki kez vurdu.

KADINA TOKAT ATTI, YERE DÜŞÜRDÜ

Kadının kendisine vurmasının ardından öfkelenen adam, kadının yüzüne tokat attı. Darbenin etkisiyle sendeleyen kadın yere düştü.

Olayın devamını gösteren ikinci görüntüde ise polis memurlarının adamı tuttuğu, adamın buna rağmen kadına doğru bağırmayı sürdürdüğü görüldü.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayın ardından ortaya çıkan ve adamla bir arkadaşı arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarında, kadının 7 yaşındaki erkek çocuğunu ittiği ve 2 yaşındaki kız çocuğuna tokat attığı iddia edildi.

Görüntülerde mavi tişört ve kahverengi pantolon giyen 7 yaşındaki çocuğun ağladığı, iki kadının ise çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Malezya polisi, 36 yaşındaki adamın 1 Kasım'da olayla ilgili şikâyette bulunduğunu açıkladı.

Adam, polise verdiği ifadede saat 15.00 sıralarında 2 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğluyla alışveriş merkezinde dolaştığını, bu sırada kadının aniden arkalarından yaklaştığını söyledi.

Kadının oğlunu yere düşecek şekilde ittiğini ve kızının başına vurduğunu ileri süren adamın şikâyeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek kamuoyuna doğrulanmamış bilgiler üzerinden spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Öte yandan başka bir paylaşımda, kadının olaydan kısa süre önce bir arkadaşına tokat attığı ve ardından uzaklaştığı iddia edildi. Söz konusu iddia ise henüz doğrulanmadı.