Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak - Son Dakika
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Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

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Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak
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TFF, Milli Takım aday kadrosunun 6 Kasım Cuma günü canlı yayında Sergen Yalçın tarafından açıklanacağını duyurdu. Böylece A Milli Takım kadrosu tarihte ilk kez canlı yayında açıklanacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’nda merakla beklenen aday kadro açıklaması için tarih belli oldu.

KADRO CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan resmi bilgilendirmeye göre; teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu, Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Böylece A Milli Takım kadrosu tarihte ilk kez canlı yayında açıklanmış olacak.

RAKİPLERİMİZ BELÇİKA VE FRANSA

Millilerimiz, Uluslar Ligi maratonunda 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA: Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak - Son Dakika
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