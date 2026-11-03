Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Milli Takım aday kadrosunun 6 Kasım Cuma günü canlı yayında Sergen Yalçın tarafından açıklanacağını duyurdu. Böylece A Milli Takım kadrosu tarihte ilk kez canlı yayında açıklanacak.
UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’nda merakla beklenen aday kadro açıklaması için tarih belli oldu.
KADRO CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan resmi bilgilendirmeye göre; teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu, Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Böylece A Milli Takım kadrosu tarihte ilk kez canlı yayında açıklanmış olacak.
RAKİPLERİMİZ BELÇİKA VE FRANSA
Millilerimiz, Uluslar Ligi maratonunda 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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