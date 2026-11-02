Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan\'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde İliyana Yotova, gayriresmi sonuçlara göre oyların yüzde 57,4'ünü alarak rakibi Andrey Gyurov'u geride bıraktı. Ülkenin seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olan Yotova, zaferini ilan ederek tüm vatandaşlara teşekkür etti. Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini savunan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Yotova'yı Başbakan Rumen Radev de tebrik etti.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini İliyana Yotova açık farkla önde tamamladı. Daha önce cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan ve Ocak 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devralan Yotova, seçimle bu makama gelen ilk kadın oldu.

Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini savunan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan tutumuyla öne çıkan Yotova'nın seçim başarısı, Bulgaristan siyasetinde tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

YOTOVA YÜZDE 57,4 OY ALDI

Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, İliyana Yotova oyların yüzde 57,4'ünü alırken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 39,6'da kaldı.

Yotova, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ve Başbakan Rumen Radev ile birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap etti.

Seçimi önde tamamlayan Yotova ve Valchev, yaptıkları konuşmalarda seçim zaferlerini ilan etti.

"BİZE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendilerine destek veren ya da vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, toplumun farklı kesimlerinin kaygılarını anlamak amacıyla kapsamlı analizler yapacaklarını söyledi.

Yotova, konuşmasında, "Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yotova ayrıca, seçimdeki rakibi Andrey Gyurov'un kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

"DEMOKRASİNİN GÜVENCESİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçildiğini ilan eden Kiril Valchev de kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Seçmenlerin Bulgaristan'ın kadın cumhurbaşkanına sahip olması için seçimlere yüksek oranda katılım gösterdiğini belirten Valchev, ülkede demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını söyledi.

Valchev, vatandaşların temsil edilmesinin en temel görevlerinden biri olacağını vurguladı.

BAŞBAKAN RADEV'DEN YOTOVA'YA TEBRİK

Başbakan Rumen Radev ise seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, kısa sürede olağanüstü bir seferberlik göstererek etkileyici bir sonuç elde ettiklerini belirtti.

Yotova ve Valchev'i seçim zaferlerinden dolayı tebrik eden Radev, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Radev, "Sayın Yotova, 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bulgaristan'ın zor zamanlarında, üstlenmek zorunda olduğunuz bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

İLİYANA YOTOVA KİMDİR?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1964 yılında dünyaya gelen İliyana Yotova, Sofya Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski'de Slav Filolojisi Fakültesinin Bulgar Filolojisi Bölümünden mezun oldu.

Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) ve Strazburg Avrupa Çalışmaları Merkezinde uzmanlık eğitimi alan Yotova, meslek hayatına gazetecilik alanında başladı.

1990-1997 yılları arasında Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) muhabir, editör, sunucu ve haber programları direktörü olarak görev yaptı.

1997-2007 yılları arasında Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) basın merkezini yönetti.

2005-2007 döneminde milletvekilliği yapan Yotova, 2007 yılında Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçildi ve 2017 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2017 yılında cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başlayan Yotova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 19 Ocak 2026'da istifa etmesinin ardından 23 Ocak 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.

Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

KİRİL VALCHEV KİMDİR?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1973 yılında dünyaya gelen Kiril Valchev, Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1995 yılında Almanya'nın Köln kentinde Deutsche Welle'de radyo yönetimi eğitimi alan Valchev, 2000 yılında ABD'de Alman Marshall Fonu'nun Avrupa Liderleri Programında bursiyer oldu.

2003 yılında Londra'daki BBC'nin Bulgarca servisinde staj yaptı.

1994 yılından itibaren radyo programlarının yazarlığını ve sunuculuğunu üstlenen Valchev, gazeteciliğin yanı sıra hukuk alanında da çalışmalar yürüttü.

2000-2004 yılları arasında Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medeni hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2005 yılından bu yana medya ve fikri mülkiyet alanlarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosunun yönetici ortağı olarak görev yapan Valchev, avukatlık faaliyetlerini medya, fikri mülkiyet, medeni hukuk ve ticaret hukuku alanlarında sürdürdü.

2019-2020 yıllarında Bulgaristan Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonunun Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin uzman grubunda yer aldı.

Medya alanında çeşitli ödüllere layık görülen Valchev, 1993-1995 yılları arasında Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) Yurt Dışı Haberler Servisinde çalıştı.

Valchev, 27 Ocak 2021 tarihinde Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.

Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Yotova önde götürüyorBulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Yotova önde götürüyor
BulgaristanGüncelRusyaSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat
Hakan Safi’den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması
Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler
15 yıl sonra gelen galibiyet İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı 15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı
Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı
Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı
Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Bakanlık açıkladı Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor
Burak Yılmaz Süper Lig’e çok hızlı geri döndü Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Trump’ın eski danışmanı ile evlenmişti Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon’dan istifa kararı Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı
1 ay önce ’’Küme düşerler’’ deniliyordu Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok 1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi
Taung çocuğunun ölümüne dair çarpıcı iddia: Pençe izleri dev bir kartalı işaret ediyor Taung çocuğunun ölümüne dair çarpıcı iddia: Pençe izleri dev bir kartalı işaret ediyor
ABD’de özel jet yerleşim bölgesine düştü 9 kişi hayatını kaybetti ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
ABD’de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok Yerine gelecek isim belli oldu Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
06:28
ABD’de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
05:53
ABD’de özel jet yerleşim bölgesine düştü 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
03:05
Hürmüz Boğazı’nda 2 petrol tankeri infilak etti İran ABD’yi suçladı
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı
23:34
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
23:14
Bakanlık açıkladı Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor
22:58
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:10
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
17:21
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
16:43
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
13:02
Eskişehir’de çiftçi Mustafa Umarlar’ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü
Eskişehir'de çiftçi Mustafa Umarlar'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü
11:09
Okullarda sınav sistemi değişiyor, yapay zeka geliyor
Okullarda sınav sistemi değişiyor, yapay zeka geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 08:04:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android