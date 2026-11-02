Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü

Erhan Gulden:

Stutgartla kavga Almanya düşman, Lyon olaylar Fransa düşman, Azeri takımla kavga düşmanı çok Fenerin. Ama GALATASARAY öylemi. Osimhen Afrikayı Gsli yaptı drogbada, Batrakov koca Rusyayı, Gurbetci ler çoğu gs, Avrupa şamp liginde stadı muhteşem diye Gsyi ister vs. Adam birgün herkes fenerli olacak dedi. Birgün herkes FENER DÜŞMANI olacağa doğru gidiyor. Kerem ve mert hakan vs çok itici topcuları var zaten. Güzellll. Çokşükür Galatasaray doğru yolda ilerliyor.

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Ütopik Yorumcu: BEŞİKTAŞ HEPİNİZDEN BÜYÜK KARDEŞ BİZ ISLIKLARI MİKROFONDAN YAPMIYORUZ 3 15

Serkan Semiz: Okan hoca için yeni bir av :)))) 2 0