Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü - Son Dakika
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Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

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Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü
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Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü
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Fenerbahçe yönetimi, Göztepe maçının ardından kötü gidişatı ve teknik direktör seçimini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Yerli ve yabancı teknik direktör konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığı toplantının ardından sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao isminde karar kıldı. Portekizli teknik adam, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildi. Conceiçao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktör Jorge Jesus'un da olumlu referans verdiği Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ CONCEIÇÃO'DA ANLAŞTI

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı. Portekizli çalıştırıcı İstanbul'a davet edilirken kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği aktarıldı. 

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

JORGE JESUS ONU ÖNERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkında olumlu referans verdiği daha önce öne sürülmüştü. Teknik direktör arayışları kapsamında Jorge Jesus ile temas kurduğu belirtilen Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin, Portekizli çalıştırıcıdan vatandaşı Conceiçao hakkında görüş aldığı aktarılmıştı. Jesus'un, "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak Conceiçao'yu sarı-lacivertli yönetime önerdiği belirtilmişti.

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

YÖNETİMDE 8'E 5 AYRILIĞI YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce gerçekleştirildiği belirtilen yönetim kurulu toplantısında teknik direktör adayları konusunda görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülmüştü. Toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ı istediği, 5 yöneticinin ise yabancı teknik direktörden yana tercih kullandığı aktarılmıştı.

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

GÖZLER İSTANBUL'A GELİŞİNDE

HT Spor'un son haberinin ardından gözler Sergio Conceiçao'nun İstanbul'a gelişine çevrildi. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenirken Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör tercihiyle ilgili resmi açıklaması bekleniyor.

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FenerbahçeİstanbulSporSon Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Erhan Gulden Erhan Gulden:
    Stutgartla kavga Almanya düşman, Lyon olaylar Fransa düşman, Azeri takımla kavga düşmanı çok Fenerin. Ama GALATASARAY öylemi. Osimhen Afrikayı Gsli yaptı drogbada, Batrakov koca Rusyayı, Gurbetci ler çoğu gs, Avrupa şamp liginde stadı muhteşem diye Gsyi ister vs. Adam birgün herkes fenerli olacak dedi. Birgün herkes FENER DÜŞMANI olacağa doğru gidiyor. Kerem ve mert hakan vs çok itici topcuları var zaten. Güzellll. Çokşükür Galatasaray doğru yolda ilerliyor. 11 6 Yanıtla
    Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    BEŞİKTAŞ HEPİNİZDEN BÜYÜK KARDEŞ BİZ ISLIKLARI MİKROFONDAN YAPMIYORUZ 3 15
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Okan hoca için yeni bir av :)))) 2 0
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Ütopik öyle senin dediğin gibi olmuyor yavrum şampiyonlar Ligi'nde adamlar ses sistemini bile kontrol ediyor neyse bu sene siz gene kuşlar olarak 3 4 üncülük için yarışın bakim 2 0
  • serkan ipek serkan ipek:
    bence kim gelirse gelsin fenerin ustundeki buyuyu atamaz 12 4 Yanıtla
    Netherill Netherill:
    bizim üzerimizdeki büyü stadı verdiğimizde kalkacak canım kardeşim. maltepeye taşıdıklarında herşey hallolacak. yoksa o kadıköyü bize dar ettiler yıllardır etmeye devam edecekler. yani bunu bir kişi bağırmadıki yıllarca herkes bas bas bağırdı. 0 1
  • Tolga Köleoğlu Tolga Köleoğlu:
    hayırlı olsun gönderteceğimiz yeni direktör belli oldu demek ?? 10 1 Yanıtla
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    ülkenin günde mi spor sadece başka bi sorunumuz yok şükür 6 1 Yanıtla
    süleyman koç süleyman koç:
    Bizce yok.sence varsa yallah başka habere 1 2
    ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    yok dedim ya koyunlar için yorraaam 1 0
  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    nato mermer nato kafa. sık sıkteknik direktör değiştirerek flaş transferlerle süreklilik olmaz. başarı kalici olmaz. Galatasaray ile sacmasapan uğraşmak yerine kendinize odaklanın diyeceğim ama gülüyorum 4 0 Yanıtla
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