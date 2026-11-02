Güney Afrika\'da 2,8 milyon yıl önce yaşayan çocuk, kartal saldırısında ölmüş olabilir

Kadim atalarımızın soyundan gelen, henüz üç yaşında ve diş çıkarma dönemindeki bir çocuk, 2,8 milyon yıl önce Güney Afrika'daki çayırlarda dalgalanan otların arasında dolaşıyordu. Bu ufaklık Australopithecus africanus tarafından, yukarıdan izlendiğinin farkında değildi.Hiç beklenmedik bir anda, devasa bir yırtıcı kuş aşağı daldı. Küçüğü yakaladı ve öldürdü.Uyarı: Bazı okuyucular, bu yazıdaki detayları rahatsız edici bulabilir."Taung çocuğu" olarak bilinen bu erken dönem insan yavrusunu hangi tür kuşun yediği kesin olarak bilinmiyor. Fakat göz çukurlarının hemen altındaki delinme izleri, avlarını bu şekilde yakalayan, avlarının bir kısmını ağaçlarda saklayıp, geri kalanını yuvasına taşıyan kartalların pençe izleriyle örtüşüyor.Taş Devri, yaşamanın son derece tehlikeli olduğu bir dönemdi. Dünyaya megafauna (dev hayvanlar) hakimdi. İlk insanlar, mamutlar, mastodonlar, dev tembel hayvanlar, kılıç dişli kediler ve çocukları yiyebilen devasa kuşlarla bir arada yaşıyorlardı.Kuş olmayan dinozorların yok oluşu ile Büyük Buzul Çağı arasındaki onlarca milyon yıl boyunca gökyüzüne bu devler hükmetti. Egemenlikleri, insan evriminin seyrini derin ve genellikle gözden kaçırılan şekillerde biçimlendirmiş olabilir. Hatta bu kuşların, soyları tükendikten çok sonra bile dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde yaşamaya devam eden "çocuk kaçıran kuşlar" efsanelerine ilham vermiş olabileceği düşünülüyor.Bu canavar kuşlar nereden geldi?Kuş olmayan dinozorlar gezegenden silindiğinde, gökyüzü tozla kaplandı ve bitkilerin çoğu yok oldu. Hayvanlar için yiyecek olarak geriye neredeyse sadece tohumlar kalmıştı. Bu durum kuşların çok işine geldi. Doğal düşmanları ortadan kalktığında hayatta kalmayı başaran bazı küçük, yerde yaşayan, gagalı kuşlar evrimleşerek devasa boyutlara ulaştılar.Bunların bazıları otoburdu. Örneğin Avustralya'da yaşamış olan ve "kıyamet getiren iblis ördekler" (Dromornithidae) olarak adlandırılan türler. Günümüz ördeklerine benziyorlardı ama onlardan 100 kat daha büyük ve ineklerden bile daha ağırlardı.

Bazıları gökyüzüne yönelerek, yedi metrelik devasa kanat açıklığıyla şimdiye dek yaşamış en büyük uçan kuş olarak bilinen Pelagornis sandersi gibi okyanuslarda avlanan devasa yırtıcılara dönüştü.Diğerleri ise Tyrannosaurus gibi karadaki baskın yırtıcıların neslinin tükenmesiyle boşalan rolleri üstlendi. Büyük avların bulunduğu yerlerde, onlardan daha da büyük yırtıcılar evrimleşiyor.İşte bunlar, atalarımızın mücadele etmek zorunda kaldığı o korkunç kuşlardı.Modern ve antik ipuçlarıABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden primatolog Scott McGraw, "Primatlar var olduğundan beri yırtıcı kuşlar da var olageldi" diyor. "Üstelik bu yırtıcı kuşlar, bizler ve akrabalarımız da dahil olmak üzere, hep primatları avladılar."Atalarımız ile devasa kuşlar arasındaki kadim çatışmanın izlerine, günümüzde vahşi doğada hala rastlamak mümkün. McGraw, Fildişi Sahili'ndeki Taï Ormanı'nda, Afrika taçlı kartalları gibi yırtıcı kuşlar tarafından öldürülmüş 600'den fazla günümüz primatına ait kalıntıları incelediğinde, "Taung Çocuğu"na ait kalıntılardaki pençe izleriyle çarpıcı bir benzerlik gördü.McGraw, bazı kafataslarında göz çukurunun tabanında, yani göz yuvasının içindeki kemiksi yüzeyde hasar bulunduğunu belirtiyor. "Kartal ya gagasıyla gözleri oymuş ya da pençesiyle çekip çıkarmış."Çalışmamızı değerlendiren hakemlerden biri fosil deposuna gidip Taung Çocuğu'nu incelediğinde, söz konusu hasarın birebir aynı olduğunu gördü."McGraw, yırtıcı kuşların insan atalarımızı düzenli olarak avladığına inanıyor. Hatta ona göre kuşların uyguladığı bu av baskısı, insanların da dahil olduğu primatların evrimindeki en önemli seçilim baskılarından biri olabilir.McGraw, "Şimdi geçmişe dönüp yıllar içinde toplanmış insan fosil koleksiyonlarını daha yakından incelersek, artık ne arayacağımızı bildiğimize göre yırtıcı kuşların yol açtığı başka hasar izleri bulma ihtimalimiz oldukça yüksek" diyor. "Taï Ormanı'nda gözlemlediklerimiz bir gösterge kabul edilirse, bu durum aslında gayet olağan bir şey."Yırtıcı kuşlar evrimimizi nasıl şekillendirdi?İngiltere'deki Brighton Üniversitesi'nden arkeolog ve uygulamalı bilimler uzmanı James Cole, paleoantropolojik kayıtlarda ilk insanların av olduklarına dair pek şüphe bulunmadığını belirtiyor."Özellikle, bir kartal tarafından yenen Australopithecus africanus yavrusu gibi daha eski homininler buna bir örnek."Cole, ilk atalarımızın birçok yırtıcı tür için "yemek" olduğunu söylüyor. "Kesinlikle av konumundaydık."Kuşlardan leoparlara, sırtlanlardan dev timsahlara kadar çeşitli yırtıcılardan kaçma gerekliliği, atalarımız üzerinde önemli bir evrimsel baskı kurmuş olmalı. Dev kuşlara yem olma ihtimalinin, hem bedenlerimizi hem de zihinlerimizi şekillendirdiği düşünülüyor.Örneğin, iki ayak üzerinde durabilme yeteneğimiz, yırtıcıları fark etmemizi kolaylaştırmış olabilir. İş birliği, karşılıklı bağımlılık ve birbirini koruma gibi davranışlar da bize yardımcı etmiş olabilir. Cole, grup büyüklüğünün çok önemli hale geldiğini vurguluyor ve "Kalabalıkta güvenlik vardır" diyor.McGraw ise yırtıcı kuşlardan kaçınmada, sosyal grup ne kadar büyükse o kadar iyi olduğunu ekliyor.Aslan veya kurt gibi avını aktif bir şekilde kovalayan yırtıcıların aksine, yırtıcı kuşlar genellikle pusu kurarak avlanırlar. Oldukça sinsi olan bu hayvanlar, örneğin taçlı kartallar doğru an gelene kadar ağaçların arasında gizlenir. Bu durum, insanların sosyal olma eğiliminin, özellikle yırtıcı kuşlardan kaçınma ihtiyacından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Grup içindeki çok sayıda birey, ani bir saldırıya karşı gözcülük yapabilir ve buna "çoklu göz etkisi" deniliyor.Cole, daha büyük grupların dilin ortaya çıkışına da katkıda bulunmuş olabileceğini ekliyor. "Büyük bir grupta roller özelleşmeye başlar. Bazı insanlar bir işi yaparken diğerleri başka bir işle uğraştığında, bu durum koordinasyon gerektirir. Grup bu şekilde parçalara ayrılmaya başladığında ise koordinasyon artık sadece birbirini görerek sağlanamaz."Cole'a göre, el hareketleri gibi basit iletişim biçimlerinin işe yaraması için insanların birbirini görebilmesi gerekiyor. "Fakat yaklaşan bir yırtıcıya karşı uyarıda bulunmak gibi görüş hattının ötesinde bir koordinasyon gerektiğinde "işte dil tam bu noktada devreye girer" diyor. McGraw, yukarıdan gelebilecek ölüm tehlikesinden kaçınma baskısının, dilin evrimini tetiklemiş olabileceğini belirtiyor. Eldeki kanıtlar, çoğu primatın farklı yırtıcı türleri için genel uyarı sinyalleri kullandığını, örneğin bir aslan ya da leopar için aynı sesli uyarıyı verdiklerini gösteriyor. Ancak yırtıcı kuşlar söz konusu olduğunda, buna özel sesli uyarılarla karşılık veriyorlar. McGraw, bu tür bir sinyal verme davranışının, dilin öncüsü olarak yorumlanabileceğini belirtiyor.Suçlularla tanışın: Kartallar ve teratornlarDev yırtıcı kuşlar ile insan atalarımızın yollarının kesiştiği en önemli yerin Amerika kıtası olduğu düşünülüyor.İlk Amerikalılar, teratornlarla karşılaşmış olabilirler. Bunlar, avlarını bütün olarak yutabilen devasa etobur kuşlardı. Gökyüzünde süzülen ve akbabaları andıran bu kuşlar, altı metrelik kanat açıklıklarına sahipti. Hem leş yiyorlardı hem de yırtıcıydılar. Londra Doğa Tarihi Müzesi kuş anatomisi koleksiyonları kıdemli küratörü Joanne Cooper, bu sadece kanatlarını açıp yükselen hava akımlarından yararlanarak havalanabilicek kadar büyük olduğunu söylüyor. Yaklaşık 25 milyon yıl boyunca gökyüzüne hükmeden teratornların soyu, ilk insanların Amerika kıtasına gelişinden çok sonra, yaklaşık 10 bin yıl önce tükendi. Cooper, teratornların Thunderbird efsanelerine ilham vermiş olabileceğini söylüyor. Yerli Amerikan mitolojisinde, devasa kanat açıklığına sahip olan ve gök gürültüsü ile şimşekleri kontrol ettiğine inanılan "Thunderbird" figürü yer alıyor."İnanılmaz teratorn" olarak da bilinen Aiolornis incredibilis, güney Kaliforniya ve Nevada bölgelerinde dehşet saçıyordu ve kanat açıklığı beş buçuk metreye kadar ulaşıyordu. Daha kuzeyde, Oregon'da ise dört metrelik kanat açıklığına sahip Teratornis woodburnensis yaşıyordu. Bu gökyüzü canavarı yaklaşık 12 bin önce varlığını sürdürüyordu. Fosilleri, mamutlar, mastodonlar, dev tembel hayvanlar ve ilk insanların kalıntılarıyla bir arada bulundu.Dünyanın diğer ucunda, Yeni Zelanda'da ise adanın yerli halkı Maorilerin efsanelerinde geçen ve çocukları kapıp götürdüğü anlatılan devasa kartal "Te Hokioi"nin, soyu tükenmiş devasa "Haast kartalı"na dayandığı düşünülüyor.Cooper, Haast kartalını "adeta uçan bir kaplan" olarak tanımlıyor. Bu kuş, günümüzde yaşayan en büyük kartal türlerinden biri olan harpi kartalının yaklaşık iki katı ağırlığındaydı. Haast kartalı, kendisi gibi devasa olan ancak yerde yaşayan bir kuş türüyle, yani dört metre boyundaki "moa" ile besleniyordu. Dev kartal aşağı doğru süzülüyor ve ağırlığının sağladığı ciddi ivmeyle ile 10 santimetre uzunluğundaki pençelerini avının sırtına geçirerek yere seriyordu."Bazı moa leğen kemiklerinde bu devasa pençe izlerini görüyoruz" diyen Cooper, Haast kartalının insanlara saldırma konusunda da bir o kadar yetenekli olabileceğine dikkat çekiyor. "Çocuklar kesinlikle risk altındaydı. Bu hem hayranlık uyandırıcı hem de dehşet verici bir durum olmalı."Belki de Maori ve Kuzey Amerika kültürlerinin yanı sıra, leyleklerin bebek getirmek yerine onları kaçırdığına inanılan Yunan mitolojisinde de çocuk kaçıran kuşlarla ilgili efsanelerin günümüze dek sürmesinin nedeni bu.Cooper "Bu kuşlar üzerimizden uçarken bir gölge düşürürler, üstelik dünya genelinde kültürel anlamda da uzun bir gölge bıraktılar" diyor.Devlerle mücadeleden nasıl sağ çıktık?Dev yırtıcı kuşlar, toplamda yaklaşık 50 milyon yıl boyunca gökyüzüne hükmettiler. Ardından 2,6 milyon yıl önce Dünya, Pleistosen döneminin Büyük Buzul Çağı'na girdi. Pleistosen, insan evrimini hızlandırdığı düşünülen şiddetli iklim değişimlerinin yaşandığı bir dönemdi.Buna karşılık, söz konusu çağın sonuna gelindiğinde, yani 11 bin 700 yıl önce, dev memelilerin neredeyse tamamının nesli tükenmiş, en büyük yırtıcı kuşlar da ortadan kaybolmuştu. Uzmanlar, megafaunanın yok oluşundan iklim değişikliğinin mi yoksa insan avcıların mı sorumlu olduğu konusunda kesin bir görüşe sahip değil. Fakat insanların yayılması ve ekosistem üzerinde yarattığımız değişimler, megafaunanın yüzde 95'e varan oranda yok olmasıyla eş zamanlı yaşandı.Cooper, "Onları ya yemeye çalışıyorduk ya da onlarla rekabet halindeydik" diyor. Belki de bu durum, insanlar ile yırtıcı kuşlar arasında günümüze dek süregelen gerilimi açıklıyordur. "Onlara hayranlık duyuyoruz, onlara büyük saygı besliyoruz ama onlarla yan yana yaşamaktan pek de memnun olduğumuz söylenemez."Pleistosen çağını geride bırakırken iklim dengelenmeye başladı. Buzullar çekildi ve insanlar tarıma yöneldi. Bu, yeni bir çağın, yani insanların çağının şafağıydı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.