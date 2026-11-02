Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı

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Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
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Cadılar Bayramı kutlamalarını eleştiren Sinan Akçıl’ın, yıllar önce Miami’deki bir Halloween partisine katıldığı kostümlü fotoğrafı gündeme geldi.

Sinan Akçıl, Türkiye’de Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi. Akçıl’ın sözlerinin ardından, yıllar önce Miami’de düzenlenen bir Halloween partisine katıldığı döneme ait kostümlü fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı

“CADILAR YÜZÜNÜ YIKAYIP EVLERİNE DÖNSÜN”

Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse, cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip,dizi izleyebilirler”

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı

YILLAR ÖNCE HALLOWEEN PARTİSİNE KATILMIŞ

Akçıl’ın eski görüntülerinin, yıllar önce Miami’de katıldığı Halloween partisinde çekildiği belirtildi. Gecce.com’un Miami’de düzenlediği “Cumhuriyet Coşkusu” etkinliğinde sahne almak için kentte bulunan Akçıl, iş insanı Mehmet Bayraktar’ın yeni açtığı The Deck adlı kulüpte düzenlenen partiye katılmıştı.

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünlerSinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler
Cadılar BayramıSinan AkçılMagazinMiamiSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    Herkes sadece geçmişiyle yargılanırsa , geçmişinin günahından kimse kurtulamaz.. 6 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza:
    Arkadaş reklamını yapmak istemiş bu aralar iş teklifi yok destekle kazan kazan camiasının yanında yer almak için çıkış yapmak istemiş 3 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    iktidar ve yandaş fonculara yaranmak istemiş. malum titan titana. 1 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Batının ne kadar uçuk kaçık işleri varsa çok iyi örnek alıyoruz ama bilimden medeniyetten akıldan fikirden örnek alan yok maalesef ama maalesef böyle bir ülke olduk işte sonuçları okul basan adam öldüren çocuklar küçük yaşa çocuğunu pazarlayan anneler cadılar Bayramı adı altında ne olduğu belirsiz kıyafetleri giyip sokağa çıkan insanlar yazık vatanıma 1 1 Yanıtla
  • Medistasyon Meditasyon Medistasyon Meditasyon:
    o zaman taraf değildi,yapılması da uygundu. ama şimdi işler değişti en nihayetinde bu durumları uygun bulmayan bi fikri temsil ediyor. bu sebepten değişmesi de normal 1 0 Yanıtla
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