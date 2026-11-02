Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı

Murat Çevre:

Batının ne kadar uçuk kaçık işleri varsa çok iyi örnek alıyoruz ama bilimden medeniyetten akıldan fikirden örnek alan yok maalesef ama maalesef böyle bir ülke olduk işte sonuçları okul basan adam öldüren çocuklar küçük yaşa çocuğunu pazarlayan anneler cadılar Bayramı adı altında ne olduğu belirsiz kıyafetleri giyip sokağa çıkan insanlar yazık vatanıma