Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu - Son Dakika
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Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

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Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
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Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim bir süredir ekrana gelmiyor. Programın yerine Gelinler Sofrada’nın geleceği öne sürülürken yeni formatın sunucusunun Pelin Öztekin olacağı belirtildi.

Kadir Ezildi’nin sunumuyla NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan En Hamarat Benim bir süredir yayınlanmıyor. Programın ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilirken yerine yeni bir formatın geleceği öne sürüldü.

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

EN HAMARAT BENİM’İN YERİNE GELİNLER SOFRADA

Son dönemde reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtilen programın yerine Gelinler Sofradanın ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni formatta yarışmacılar, büyük ödül için mutfaktaki hünerlerini sergileyecek.

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Programın sunuculuğunu ise oyuncu Pelin Öztekin üstlenecek. Gelinler Sofrada’da her hafta beş yarışmacı ödülü kazanmak için yarışacak.

En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyorEn Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
En Hamarat BenimPelin ÖztekinKadir EzildiMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu - Son Dakika
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