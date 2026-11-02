Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

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Jorge Jesus\'tan Fenerbahçe\'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken eski teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir tavsiye geldi. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli yönetimin adayları arasında yer alan Sergio Conceiçao için olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" dediği aktarıldı. Yönetimde ise Aykut Kocaman ve Conceiçao arasında görüş ayrılığı yaşandığı, son kararı Başkan Aziz Yıldırım'ın vereceği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesi için yapılan yönetim kurulu toplantısında farklı görüşler ortaya çıktı. Dün gece gerçekleştirilen toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesini istediği öne sürüldü.

5 yöneticinin ise yabancı teknik direktörden yana tercih kullandığı, bu isimlerin öncelikli adayının Sergio Conceiçao olduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun da teknik direktör adayları arasında bulunduğu ifade edildi.

JORGE JESUS'TAN SERGIO CONCEIÇAO'YA TAM DESTEK

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin, takımın eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile de temas kurduğu aktarıldı. Portekizli teknik adamın, vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında olumlu görüş bildirdiği ve Fenerbahçe yönetimine referans verdiği öne sürüldü. Jesus'un Conceiçao için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın bu değerlendirmesinin, Conceiçao'nun yabancı teknik direktör adayları arasındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

SON SÖZÜ AZİZ YILDIRIM SÖYLEYECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken gözler Başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Dün geceki yönetim kurulu toplantısına katılmayan Yıldırım'ın bugün gerçekleştirilecek toplantıda yer alacağı belirtildi. Toplantıda yeni teknik direktörün yanı sıra futbol yapılanmasının da ele alınması bekleniyor. Yönetimde Aykut Kocaman ve Sergio Conceiçao isimleri ön plana çıkarken Emre Belözoğlu'nun da adaylar arasında bulunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerde henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, nihai tercihi Aziz Yıldırım'ın yapacağı ifade edildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • suat tufekci suat tufekci:
    bunlar sadece taraftarın gazını almak azıcık sende fenerbahçe sevgisi varsa gidersin istifa edersin azizi yıldırım kim gelirse gelsin bu futbollar ne işkerini seviyorlar ne futbol oynamayı hepsi çöp olmuş son kullanma tarihi geçmiş bunların seninde geçmiş inatçı başkan aziz yıldırım 0 0 Yanıtla
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