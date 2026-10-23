Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü - Son Dakika
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Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü

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Antalya\'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
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Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, geçen yıl vefat eden oğlunun Mekke'deki kabrini ziyaret ederken fenalaşarak hayatını kaybetti. Oğlu da geçen yıl umre sırasında ölmüş ve Mekke'de defnedilmişti; Gökmen'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Ancak kutsal topraklarda fenalaşan Turan Gökmen, hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından büyük acı yaşayan Ali Gökmen, cenazesini Mekke'de toprağa verdi.

OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET EDERKEN FENALAŞTI

Oğlunun cenazesini defnettikten sonra Türkiye'ye dönen Ali Gökmen, bu yıl yeniden umreye gitti.

Gökmen, dün Mekke'de bulunan oğlunun mezarını ziyaret ettiği sırada aniden fenalaştı. 68 yaşındaki baba, burada hayatını kaybetti.

20 AY SONRA OĞLUYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Yaklaşık 20 ay önce oğlunu kutsal topraklarda kaybeden Ali Gökmen'in de aynı şehirde yaşamını yitirmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Ali GökmenAntalyaGüncelMekkeYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halil İbrahim Serbest Halil İbrahim Serbest:
    Allah rahmet eylesin..Hepimize en güzel ölüm nasip eylesin… 2 0 Yanıtla
  • HASİP ÇİÇEKLİ HASİP ÇİÇEKLİ:
    nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz Rabbim ölümün de hayırlısını nasip etsin mekânları cennet olsun herkese nasip olmaz 0 0 Yanıtla
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