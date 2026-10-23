Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bombaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Galatasaray derbisi öncesinde imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestiren 24 yaşındaki futbolcu, yeni görünümünü paylaştı. Brown'ın elinde kestiği saçlarını tuttuğu fotoğraf dikkat çekerken, yıldız oyuncunun yeni tarzı da ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu, uzun süredir kullandığı örgülü saçlarına veda ederek imajını tamamen değiştirdi.
ÖRGÜLÜ SAÇLARINA VEDA ETTİ
Saha içindeki performansının yanı sıra kendine özgü saç modeliyle de tanınan Archie Brown, derbi öncesinde radikal bir karar aldı. İngiliz sol bek, uzun örgülü saçlarını kestirerek kısa saç modeline geçti. Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kestiği saçlarını elinde tuttuğu bir fotoğrafa da yer verdi.
YENİ HALİNİ PAYLAŞTI
Brown'ın yeni görünümü de paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Uzun örgülerini geride bırakan futbolcu, kısa saçlarıyla objektif karşısına geçti.
14 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıkan Archie Brown, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, sarı-lacivertli takımın Galatasaray derbisi hazırlıkları öncesinde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.
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