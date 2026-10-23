İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

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İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
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Fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Çakmak, 14 Ekim'de İstanbul Adliyesi’nde dört saat ifade vermiş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzayla şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gözaltı kararı uygulandı.

Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, yeniden gözaltına alındı.

İŞTE ÇAKMAK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Fon soruşturmalar kapsamında Tera fonlarına Türkiye Sigortaya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde etmek,

Fona giriş sağlanan mevduat karşılığında Tera gurubuna ait hisseler üzerinde şahsi alım işlemleri yapmak, G….ürk isimli hisseye Tera gurubunun giriş yapması hususunda yönetici olduğu kurumun mevduatlarını yatırma sözü vermek, şartını sürmek,

G….ürk hissesi ve Tera gurubuna ait hisselerde menfaat temin etmek

21/10/2026 tarihinde soruşturma kapsamında alınan beyanlarda Türkiye sigortanın fona yatırımı karşılığında Tera gurubundan 1 milyon dolar elden para almak...

15 EKİM'DE GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Taha Çakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
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İstanbul AdliyesiFon SoruşturmasıTaha ÇakmakSigortaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 16711671 16711671:
    bunlara hiç kimse de etlememismi bunlar burayı kendisinin zannetmiş ondan bunları denetleyenlerde suçlu onlarida alın göz altına ben yetmiş tasundayim daha yuoyu elime almadim doları almadım bunlar ilumsuzmu zannediyorlar kendilerini parayı ne tapucaksiniz inşallah o yediğiniz paralar burnunuzdan fitil fitil gelsin ki ne olduğunu anlayin. bolu belediye başkanı dedi kedi olucam bir kenarda oturscam Allah ıslah etsin herkez bir Aydanur mezarlığı ziyaret etsin daha düzgün insanlar olacagumizdan eminim 2 1 Yanıtla
  • Haber yorum Haber yorum:
    Kan emen kene bile sizden daha şereflidir.... 0 0 Yanıtla
  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    yağma... 0 0 Yanıtla
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