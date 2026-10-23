İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

16711671:

bunlara hiç kimse de etlememismi bunlar burayı kendisinin zannetmiş ondan bunları denetleyenlerde suçlu onlarida alın göz altına ben yetmiş tasundayim daha yuoyu elime almadim doları almadım bunlar ilumsuzmu zannediyorlar kendilerini parayı ne tapucaksiniz inşallah o yediğiniz paralar burnunuzdan fitil fitil gelsin ki ne olduğunu anlayin. bolu belediye başkanı dedi kedi olucam bir kenarda oturscam Allah ıslah etsin herkez bir Aydanur mezarlığı ziyaret etsin daha düzgün insanlar olacagumizdan eminim