SPK\'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu

Borsada SPK tarafından alınan yeni kararlar, sermaye piyasalarında geniş kapsamlı yaptırımları beraberinde getirdi. Üç hissenin incelendiği süreçte çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken bir aracı kurum için tasfiye kararı çıktı.

SPK'DAN 3 HİSSE İÇİN KRİTİK KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı bültende sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerinin sonuçlarını duyurdu. Kurulun kararlarında Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve Manas Enerji (MANAS) pay piyasalarındaki işlemler öne çıktı. İncelemeler sonucunda suç duyuruları, işlem yasakları ve lisans iptalleri dahil çok sayıda yaptırım kararlaştırıldı.

50 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, üç şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 50 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Suç duyurularının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacağı belirtildi. Söz konusu madde, sermaye piyasasında işlem bazlı piyasa dolandırıcılığına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

55 KİŞİ VE ŞİRKETE 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurulun dikkat çeken bir diğer kararı ise işlem yasakları oldu. 51 gerçek kişi ve 4 tüzel kişi hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Kararın PASEU, SELEC ve MANAS pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeler kapsamında alındığı açıklandı. Ayrıca 31 gerçek kişinin sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi. Böylece SPK'nın incelemeleri yalnızca suç duyurularıyla sınırlı kalmadı; sermaye piyasalarında faaliyet gösterme yetkilerine yönelik yaptırımlar da uygulandı.

TERA YATIRIM'IN TÜM FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

SPK bültenindeki en dikkat çekici kararlardan biri de Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında alındı. Kurul, Tera Yatırım'ın tüm faaliyet izinlerini ve yetki belgesini iptal etti. Bununla birlikte aracı kurumun tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine karar verildi. Tedrici tasfiye, aracı kurumun faaliyetlerinin belirli bir hukuki süreç içinde sonlandırılmasını ve ilgili yükümlülüklerinin tasfiye edilmesini kapsıyor. Yatırımcıların tazminine ilişkin işlemlerin kapsamı ve uygulanma koşulları ise ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek.

5 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı da harekete geçti. Bu kapsamda 5 internet sitesi ve uygulama bağlantısına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Kararın, sermaye piyasalarında yetkisiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLERİN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

Kurulun aynı bültende açıkladığı bir diğer karar ise Piramit Menkul Kıymetler AŞ'yi ilgilendirdi. SPK, şirketin sermayesini 300 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltmek amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunu olumlu karşıladı.