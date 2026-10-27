Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş'ta var - Son Dakika
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Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş'ta var

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Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş\'ta var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü “kara para aklama” soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün tutuklandı. 11 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Sarıgül ailesine yönelik aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanlarından 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin ifadeleri savcılıkta alındı.

SOFU ALTINBAŞ DAHİL 3 TUTUKLAMA

Savcılık, Sofu Altınbaş, İbrahim Avcı ve Ramazan Argün’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş'ta var
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş

11 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Şüphelilerden S.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin şikayetiyle başladı. Müştekiler, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmaya çalışıldığını öne sürdü. Paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia ediliyor.

“1 MİLYAR AVROLUK FON” İDDİASI

Müştekilerin iddiasına göre 80 milyon avroluk bir sözleşme düzenlendi ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildi. Müştekiler, kamu gücü ve nüfuz kullanılarak 1 milyar avroluk bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini de ileri sürdü. Ayrıca 1,5 milyon avroluk bir tekne satışı yapıldığı iddia edildi.

TEHDİT İDDİASI

Müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini ileri sürdü. Bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia ettiler.

DAHA ÖNCE 19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılık, müşteki ifadelerini, ses ve görüntü kayıtlarını ve diğer delilleri değerlendirerek daha önce Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu isimlerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.

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